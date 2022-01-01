На дорогах Владимирской области 1 января произошло два смертельных ДТП. В одном из них погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области. На 70 километре трассы

На дорогах Владимирской области 1 января произошло два смертельных ДТП. В одном из них погиб ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области. На 70 километре трассы “Владимир-Муром-Арзамас” в Судогодском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим и пострадавшими. По предварительной информации водитель 1963 г.р., управляя автомобилем «Киа», совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где