Сейчас в причинах всех возгораний разбираются дознаватели МЧС.

Во Владимирской области с 31 декабря на 1 января произошло четыре пожара. Погиб один человек.Через час после того, как пробили куранты в ГУ МЧС по Владимирской области поступил вызов из города Юрьев-Польский. На улице Липатова горел частный дом. На момент прибытия спасателей наблюдалось сильное задымление. Пожарные не допустили распространения огня по всему зданию, и ликвидировали пламя на площади 20 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка и имущество. На происшествие выезжали 2 единицы техники, а также 7 человек личного состава.После того, как Дед Мороз раздал владимирцам подарки они решили спалить ещё один дом. В 5-17 1 января в посёлке Крестниково Ковровского района загорелось ещё одно строение. Площадь составила 150 квадратных метров. Тушением занимались 3 пожарные машины и 9 сотрудников ведомства.Спустя час, в 06-13, пожарные отправились уже в посёлок Майский Александровского района. На момент прибытия к месту ЧП наблюдался дым из квартиры первого этажа. Было сформировано звено газодымозащитной службы. Эвакуировано 5 человек. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. На пожаре погиб мужчина. Его личность устанавливается.В 10-05 в пожарную охрану позвонили из Собинки, где на улице Западной полыхал дом №1. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 7 единиц спецтехники, 24 человека личного состава.Сейчас в причинах всех возгораний разбираются дознаватели МЧС.