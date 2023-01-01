Что приготовили планеты в 2023 году жителям Владимирской области? О «ретроградном Меркурии»,...

Что приготовили планеты в 2023 году жителям Владимирской области?О «ретроградном Меркурии», когда все идет наперекосяк, наверняка слышали многие. Но не только эта планета добавляет нам головной боли.Ретроградным может быть движение у всех планет Солнечной системы. Однако небесные тела вспять не идут - это всего лишь оптическая иллюзия, наблюдаемая с Земли. Дело в том, что планеты движутся вокруг Солнца каждая на своем расстоянии по орбитам различного диаметра, поэтому завершают свой круг с разной скоростью. Когда нам с Земли кажется, что Меркурий остановился и стал двигаться в обратном направлении, это значит, он обогнал нашу планету по своей сравнительно небольшой орбите: 88 дней против наших 365.В течение года это происходит три или, как в 2023-м, четыре раза. Когда планеты вступают в ретро-цикл, обостряются болезни, нарушаются планы, возникают препятствия, возрастает риск несчастных случаев. Узнаем, когда в наступающем году надо быть начеку.Меркурий: 01 - 18.01, 21.04 - 15.05, 23.08 - 15.09, 13.12 - 01.01.2024• Внимательнее при оформлении документов, планировании поездок. Лучше отложить крупные покупки и заключение сделок.Венера. 23.07 - 04.09• Как женитьбу, так и развод разумно перенести на другое время. Стоит пересмотреть отношения с партнерами, в том числе с деловыми.Марс: 01.01 - 12.01• Нежелательно начинать новые проекты, открывать кредит, отправляться в путешествие. Велик риск ссор, аварий и травм.Юпитер: 04.09 - 31.12• Влияние планеты на дела земные не очень велико, но нужно быть готовым к возможным нестыковкам. Время разобраться в себе.Сатурн: 17.06 - 04.11• Кажется, что жизнь застопорилась и всюду полно ограничений. Завершите важные дела, иначе не будет движения вперед.Уран: 01.01 - 22.01, 29.08 - 01.01.2024Фото pxfuel.com