Департамент здравоохранения опубликовал график работы медицинских организаций Владимирской области...
Департамент здравоохранения опубликовал график работы медицинских организаций Владимирской области в новогодние праздники.
Медицинская организация
Фактический адрес
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График работы в праздничные дни
Номера кол-центров
Областная детская клиническая больница г. Владими
г. Владимир ул.Добросельская, 197
красная зона
31.12.2022 - 08.01.2023
с 8.00 до 16.00
вызов врача на дом
31.12.2022 - 08.01.2023
с 8.00 до 13.00
прием узких специалистов
по записи
03.01.2023
04.01.2023
05.01.2023
c 9.00 до 14.00
http://odkb33.ru/
+7 (4922) 77-99-47
вакцинация
https://vk.com/odkb33_soobshestvo
04.01.2023
с 8.00 до 16.00
Городская больница №2 г. Владимир
г. Владимир
ул. Токарева, 3
прием дежурного врача
01.01.2023 - 08.01.2023
с 9.00 до 14.00
вызов врача на дом
http://gb2vlad.ru/
01.01.2023 - 08.01.2023
https://vk.com/gbuzvogb2vladimir
+7 (4922) 37-70-81
с 9.00 до 13.00
вакцинация
01.01.2023 - 08.01.2023
с 9.00 до 12.00
Стоматологическая поликлиника №1 г.Владимир
приём с острой болью
30.12.2022
08.00 - 20.00
г. Владимир
ул. Мира, 40
31.12.2022
https://медицина33.рф/mo/g-vladimir/sp1?layoutid=5
+7 (4922) 53-17-55
08.00 - 18.00
https://vk.com/stomatologya1vl
01.12.2022 - 08.01.2023
14.00 - 20.00
Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимир
г. Владимир,
ул. Большая Московская д.3
приём с острой болью
30.12.2022
08.00 - 20.00
31.12.2022
8 (4922) 325082
08.00 - 18.00
01.12.2022 - 08.01.2023
08.00 - 14.00
Стоматологическая поликлиника №3 г.Владимир
г. Владимир Суздальский пр., 2
31.12.2022 с 8.00 до 18.00
https://gbuzsp3.ru/
8 (4922) 21-55-81
https://vk.com/club134249713
Городская больница №4 г. Владимира
г. Владимир
ул. Каманина, 25
прием дежурного врача
31.12.2022 - 08.01.2023
08.00 - 14.00
http://vgb4.ru/
вызов врача на дом
+7 (4922) 43-15-66
с 8.00 до 14.00
вакцинация
09.00 - 13.00
https://vk.com/vgb4_ru
г. Владимир
ул. Каманина, 3 детская поликлиника
прием дежурного врача
31.12.2022 - 08.01.2023
08.00 - 14.00
вызов врача на дом
с 8.00 до 14.00
вакцинация
09.00 - 13.00
г. Владимир
ул. Каманина, 6
прием дежурного врача
31.12.2022 - 08.01.2023
08.00 - 14.00
вакцинация
09.00 - 13.00
Городская больница №5 г. Владимира
г. Владимир
ул.Добросельская, 38а
приём дежурного врача
31.12.2022 с 8.00 до 16.00
вызов врача на дом с 8.00 до 12.00
приём дежурного врача
https://gkb5.ru/
+7 (4922) 21-45-25
01.01.2023 с 9.00 до 13.00
вызов врача на дом с 9.00 до 12.00
https://vk.com/gkb5vladimir
приём дежурного врача
02.01.2023 - 08.01.2023
с 8.00 - 14.00
вызов врача на дом с 8.00 до 12.00
вакцинация
ежедневно
с 9.00 - 12.00
Городская больница №6 г. Владимира
г. Владимир,
мкрн. Юрьевец, ул. Михалькова, д.8
31.12.2022 - 08.01.2023
прием дежурного врача и вызов врача на дом
https://медицина33.рф/mo/g-vladimir/gb6
+7 (4922) 26-06-00
с 8.00 до 12.00
https://vk.com/gb6official
г. Владимир здание администрации "ПосСовета" ул. Институтский городок, д.1
вакцинация
03.01.2023
с 12.00-14.00
Городская больница №7 г. Владимира
мкр. Оргтруд, ул.Фрунзе, 1
приём дежурного врача
04.01.2023 - 07.01.2023
http://оргтрудклиника.рф/
08.00 - 12.00
https://vk.com/gb7vladimir
+7 (4922) 45-61-36
Городская поликлиника № 1 г. Владимира
г. Владимир
ул. Ново-Ямской пер., 4
Отделение ОРИ
31.12.2022 - 08.01.2023
08.30 - 14.00
http://gp1vlad.elcom.ru/
8 (4922) 2-90-32
вызов врача на дом
https://vk.com/public214200840
01.01.2023 - 08.01.2023
09.00 - 11.00
вакцинация
05.01.2023 с 8.30 до 14.00
Детская городская поликлиника №1 г. Владимира
г. Владимир,
ул. Студеная Гора, 20А
приём дежурного врача
31.12.2023
02.12.2022 - 08.01.2023
http://pediatr33.ru/
8 (4922) 77-30-93 добавочный 1
08.00 - 15.00
https://vk.com/gbuzvodgp1
8 (4922) 32-29-36
вызов врача на дом
8 (4922) 32-72-87
31.12.2023 - 08.01.2023
8 (4922) 32-44-70
08.00 - 13.00
узкие специалисты
03.12.2022 и 06.01.2023
с 8.00 до 14.00
Детская стоматологическая поликлиника г.Владимира
г. Владимир,
ул. Егорова, 10 Б
приём дежурного врача
31.12.2022
с 8.00 до 13.00
8 (4922) 214425
01.01.2023 - 08.01.2023
с 9.00 до 15.00
г. Владимир,
ул. Студеная Гора, 7
приём дежурного врача
31.12.2022 с 12.00 до 17.00
http://detstom33.ru/
+7 (4922) 36-68-62
https://vk.com/detstom33
Городская поликлиника №2 г. Владимира
г. Владимир,
ул. Никитская, 5
31.12.2022
приём дежурного врача
с 8.00 до 12.00
приём дежурного врача
http://gp2stud.org.ru/
+7 (4922) 77-31-53
01.01.2023 - 08.01.2023
https://vk.com/gp2stud
с 9.00 до 15.00
красная зона
с 8.00 до 14.00
вакцинация
4, 5, 6, 8 января 2023
с 10.00 до 14.00
Родильный дом №2 г.Владимира
г Владимира
ул. Офицерская, дом 6
01.01.2023 - 08.01.2023
круглосуточно
женская консультация №2
8 (4922) 32-00-31
04.01.2023 с 8.00 до 15.30
https://www.roddom2.online/
09.01.2023 с 8.00 до 20.00
https://vk.com/rd2_vladimir
г.Владимир
ул. Верхняя Дуброва, д. 30А
женская консультация №6
06.01.2023 с 8.00 до 13.00
8 (4922) 54-39-12
09.01.2023 с 8.00 до 20.00
Александровская районная больница
г. Александров,
ул. Восстания 1905 года, 9
8(49244) 2-43-60
8(49244) 2-47-40
приём дежурного врача
02.01.2023 - 06.01.2023
г. Карабаново,
ул. Больничный городок, д.9
08.01.2023
https://arb.vld.medobl.ru/
с 8.00 до 14.00
https://vk.com/aleksrb
вызов врача на дом
с 8.00 до 14.00
8(49244) 5-17-45
г. Струнино,
ул. Суворова, д.9
вакцинация
круглосуточно
8(49244) 4-23-61
п. Балакирево,
ул. Вокзальная, д.8
8(49244) 7-44-93
Александровская районная детская больница
г. Александров,
ул. Восстания 1905 года, 11
приём дежурного врача
02.01.2023 - 06.01.2023
https://alrdb.vld.medobl.ru/about
8 (49244) 2-44-74
08.01.2023
с 8.00 до 14.00
https://vk.com/public217036250
вызов врача на дом
с 8.00 до 14.00
Александровская районная детская больница
г. Александрово
ул. Кубасова, д.2
приём дежурного врача
02.01.2023 - 06.01.2023
08.01.2023
8 (49244) 9-84-50
с 8.00 до 14.00
вызов врача на дом
с 8.00 до 14.00
г. Александров, Струнино,
ул. Воронина, д.2А
приём дежурного врача
2, 4, 6 января 2023 года
с 8.00 до 14.00
вызов врача на дом
8 (49244) 4-17-00
с 8.00 до 14.00
г. Карабаново
ул. Больничный городок
приём дежурного врача
2, 4, 5, 6 января 2023 года
с 8.00 до 14.00
вызов врача на дом
8 (49244) 5-21-48
с 8.00 до 14.00
пос. Балакирево,
ул. Вокзальная, д.8
приём дежурного врача
2, 4, 6 января 2023 года
с 8.00 до 14.00
8 (49244) 7-45-44
вызов врача на дом
8 (49244) 7-72-66
с 8.00 до 14.00
Вязниковская районная больница
г. Вязники,
ул. Льва Толстого, 4
приём дежурного врача
31.12.2023 с 8.00 до 14.00
http://црб-вязниковская.рф/
01.01.2023 с 10.00 до 14.00
https://vk.com/public192665821
8 (49233) 2-10-11
02.01.2023 - 06.01.2023
8 (49233) 2-30-86
с 8.00 до 16.00
07.01.2023 с 10.00 до 14.00
08.01.2023 с 8.00 до 16.00
вакцинация
ежедневно
с 8.00 до 12.00
п. Никологоры, пер. Пушкинский, 9
приём дежурного врача
01.01.2023 с 8.00 до 12.00
02.01.2023 и 05.01.2023
с 8.00 до 14.00
06.01.2023 и 08.01.2023
8 (49233) 5-13-17
с 8.00 до 16.00
03.01.2023 и 04.01.2023
с 9.00 до 12.00
07.01.2023 с 10.00 до 14.00
г. Вязники, ул. Советская, д.41
приём дежурного врача
01.01.2023 - 08.01.2023
с 8.00 до 10.00
8 (49233) 779754
обслуживание вызовов на дом
с 10.00 до 14.00
г. Вязники, мкрн. Нововязники, ул. Клубная, 2
приём дежурного врача
01.01.2023 - 08.01.2023
с 8.00 до 12.00
8 (49233) 6-27-25
31.12.2023 с 9.00 до 12.00
п. Мстёра,
ул. Семашко, 15
работает только кол-центр
01.01.2023 и 07.01.2023
с 10.00 до 12.00
+7 (49233) 5-01-36
2, 3, 5 января с 9.00 до 12.00
4, 6 января с 10.00 до 12.00
8 января с 8.00 до 10.00
Гороховецкая центральная районная больница
г. Гороховец,
ул. Комсомольская, 23
приём участкового терапевта/педиатра
стоматолога, кабинет прививок
03.01.2023 и 06.01.2023
с 8.00 до 15.00
приём терапевта в кабинете ОРИ
04.01.2023 и 05.01.2023
с 8.00 до 12.00
Фоминская, Денисовская
https://zrbgrh.ru/
8 (49238) 2-26-99
Первомайская амбулатории
https://vk.com/zrbgrh
04.01.2023 с 8.00 до 15.00
Медицинский центр Алмед ООО «ЭЛЬЧЕ»
г. Гусь-Хрустальный
ул.Прядильная, д.9
3, 4, 6 января 2023 с 8.00 до 14.00
https://www.almed33.ru/
+7 (4922) 49-49-00
ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Александров
г. Александров, Вокзальная ул., д.19
поликлиника
03.01.2023 с 8.00 до 14.00
https://aleksmedrzd.ru/
8 (49244) 94-5-55
06.01.2023 с 8.00 до 14.00
8-800-100-08-95
Городская больница г.Гусь-Хрустальный
г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 39
красная зона
02.01.2023 с 9.00 до 14.00
03.01.2023 с 8.00 до 14.00
04.01.2023 с 9.00 до 14.00
05.01.2023 с 9.00 до 14.00
8(49241) 3-88-50
06.01.2023 с 8.00 до 14.00
08.01.2023 с 9.00 до 12.00
вакцинация
ежедневно, кроме 01.01 и 07.01
с 9.00 до 12.00
вызов врача на дом
03.01.2023 и 06.01.2023
с 9.00 до 14.00
Детская городская больница г. Гусь-Хрустальный
г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 3
приём дежурного врача
02.01.2023 - 06.01.2023
09.00 - 14.00
https://gusdgb.ru/
04.01.2023 с 9.00 - 14.00
https://vk.com/gusdgb
8(49241) 3-87-03
В остальное время неотложная помощь оказывается в филиале ул.Мира д.17
Золотковская районная больница Гусь-Хрустального района
Гусь-Хрустальный район, п. Золотково,
ул. Ломоносова, 13
приём дежурного врача
30.12.2022 - 09.01.2023
http://medicinazolotkovo.ru/
с 8.00 до 8.00
https://vk.com/public209414394
8(49241) 57-4-03
03.01.2023 и 06.01.2023
с 10.00 до 13.00
Уршельская районная блольница Гусь-Хрустального района
Гусь-Хрустальный район. п. Уршельский, ул. Московская, 2-б
приём дежурного врача
01.01.2023 - 08.01.2023
https://медицина33.рф/mo/gus-khrustalnyj-rajon/urb
8 (49241) 3-87-27
09.00 - 15.00
https://vk.com/public217083701
Курловская районная больница Гусь-Хрустального района
Гусь-Хрустальный район, г. Курлово,
ул. Революции, 1а
приём дежурного врача
и вызов врача на дом
https://медицина33.рф/mo/gus-khrustalnyj-rajon/urb
8 (49241) 3-87-27
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 года
https://vk.com/public217083701
с 10.00 до 12.00
Камешковская центральная районная больница
г. Камешково,
ул. Советская, 2в
приём дежурного врача
взрослое отделение
03.01.2023 и 06.01.2023
https://kamcrb33.ru/
с 8.00 до 15.00
https://vk.com/public217370384
8 (49248) 2-16-12
детское отделение
03.01.2023 - 06.01.2023
с 8.00 до 14.00
Киржачская районная больница + Городская Поликлиника №1,2; Поликлиника РБ
г. Киржач,
Больничный пр-д, 11а
приём дежурного врача
03.01.2023 - 06.01.2023
08.01.2023
https://kirzhach-crb.ru/
8 (49237) 2-31-44
с 9.00 до 14.00
https://vk.com/kirzhach_rb
Ковровская многопрофильная городская больница №1
г. Ковров,
ул. Володарского, д.10, детская поликлиника
детское отделение
03.01.2023 и 06.01.2023
с 8.00 до 14.00
вызов врача на дом
https://kmgb1.ru/
с 8.00 до 11.00
https://vk.com/kovmgb1
8 (49232) 2-10-43
г. Ковров,
ул. Гагарина, 2, поликлиника для взрослых
взрослое отделение
03.01.2023 и 06.01.2023
8 (49232) 2-17-42
с 8.00 до 14.00
вызов врача на дом
8 (49232) 6-96-33
с 8.00 до 12.00
В остальные дни дежурный врач приемного отделения больницы
Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №2
г. Ковров,
ул. Т. Павловского, 6а
по графику будних дней
03.01.2023 и 06.01.2023
красная зона
04.01.2023
05.01.2023
http://kovrovgb2.ru/
8 (49232) 3-08-39
08.01.2023
https://vk.com/kovrovgorbol2
8 (49232) 6-96-77
с 8.00 до 14.00
Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №3
г. Ковров
ул. Фрунзе, 4
по графику будних дней
03.01.2023 и 06.01.2023
красная зона
04.01.2023
05.01.2023
08.01.2023
с 8.00 до 14.00
Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №4
г. Ковров,
ул. Димитрова, 8
по графику будних дней
03.01.2023 и 06.01.2023
красная зона
04.01.2023
05.01.2023
08.01.2023
с 8.00 до 14.00
Ковровская городская больница №2, Центр здоровья
г. Ковров,
ул. Первомайская, 23
по графику будних дней
03.01.2023 и 06.01.2023
красная зона
04.01.2023
05.01.2023
08.01.2023
с 8.00 до 14.00
Ковровская городская больница №2, детская поликлиника
г. Ковров,
ул. Циолковского, 35
по графику будних дней
03.01.2023 и 06.01.2023
красная зона
04.01.2023
05.01.2023
8 (49232) 6-97-71
08.01.2023
с 8.00 до 14.00
Центральная городская больница г. Коврова
г. Ковров,
ул. Еловая, 5
кабинет неотложной помощи
2, 4, 5, 8 января 2023 года
с 8.00 до 12.30
03.01.2023 и 06.01.2023
приём дежурного врача
и узких специалистов
с 8.00 до 13.00
вызов врача на дом
с 8.00 до 11.00
https://cgbkovrov.ru/
8 (49232) 3-84-77
вакцинация
с 8.00 до 13.00
https://vk.com/public214243980
Ковровская районная больница
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, 94
Ежедневно
неотложная помощь
с 8.00 до 20.00
вызов врача на дом с 8.00 до 18.00
прием дежурного врача
03.01.2023 и 06.01.2023
8.00 - 11.00
https://медицина33.рф/mo/kovrovskij-rajon/krb
8 (49232) 9-93-83
вызов врача на дом
https://vk.com/melbol
12.00 - 14.00
обслуживание вызовов на дому
03.01.2023 - 06.01.2023
8.00 - 12.00
вакцинация
03.01.2023 и 06.01.2023
8.00 - 11.00
Кольчугинская центральная районная больница
г. Кольчугино, ул. Гагарина, 4, поликлиника №1
приём дежурного врача
Взрослая поликлиника
(приёмный покой)
31.12.2023
https://kolch-crb.ru/
8 (49245) 2-29-53
03.01.2023 и 06.01.2023
https://vk.com/kolch_crb_public
8 (49245) 2-31-11
с 8.00 до 14.00
обслуживание вызовов на дому
4, 5, 8 января
с 12.00 до 14.00
вакцинация
03.01.2023 и 06.01.2023
8.00 - 14.00
Меленковская центральная районная больница
г. Меленки, ул. Союз Республик, 63
Ляховская амбулатория
Папулинская амбулатория
Бутылицкая амбулатория
Дмитриевогородская амбулатория
Тургеневская амбулатория
приём дежурного врача
https://medic.melenky.ru/
8 (49234) 2-22-33
02.01.2023 и 08.01.2023
https://vk.com/public214265918
3, 4, 5, 6 января 2023 года
с 8.00 до 14.00
вакцинация
с 8.00 до 14.00
Детская больница округа Муром
г. Муром, ул. Ленинградская, 32/5
приём дежурного врача и вызов врача на дом 5 и 8 января с 8.00 до 14.00
8 (49234) 6-30-73
https://www.dbmurom.ru/
г. Муром, ул. Южная, 4а
приём дежурного врача
https://vk.com/dbmurom
и вызов врача на дом
8 (49234) 2-02-98
4, 6 января
с 8.00 до 14.00
г. Муром, ул. Красноармейская, 29
приём дежурного врача
02.01.2023 и 03.01.2023
8 (49234) 2-90-72
с 8.00 до 14.00
31 декабря, 4, 5, 6, 8 января
приём дежурного врача и вызов врача на дом
с 8.00 до 14.00
4 и 6 января
приём узких специалистов
с 9.00 до 14.00
Муромская городская больница №1
г. Муром, ул. Ленинградская, 32/5
приём терапевтов и узких специалистов
03.01.2023 - 06.01.2023
с 8.00 до 16.00
http://muromgb1.ru/
8(49234) 6-16-60
приём дежурного врача
https://vk.com/public134602151
2, 4, 5, 7 января с 8.00 до 16.00
Муромская городская больница №2
г. Муром, ул. Карачаровское ш., 3
приём дежурного врача
31.12.2022
с 8.00 до 14.00
поликлиника
http://mgb2.ru/
8 (49234) 3-62-38
02.01.2023 - 06.01.2023
https://vk.com/gbuzvomgb2
с 8.00 до 14.00
вакцинация
2, 4, 6 января 2023 года
с 8.00 до 14.00
приёмный покой с 31.12 по 08.01
круглосуточно
Муромская городская больница №3
г. Муром, ул. Южная, 12а
приём дежурного врача
02.01.2023-07.01.2023
8 (49234) 3-20-28
с 8.00 до 13.00
г. Муром, ул. Войкова, д.11А
поликлиника, блок ОРИ
02.01.2023-07.01.2023
с 8.00 до 14.00
http://gb3murom.ru/
8 (49234) 3-17-85
вакцинация
https://vk.com/muromgb3
с 8.00 до 14.00
Муромская стоматологическая поликлиника
г. Муром, ул. Красноармейская, д40
приём дежурного врача
31.12.2022 - 08.01.2023
https://gbuzvomsp.ru/
08.00 до 14.00
https://vk.com/gbuzvomsp
8 (49234) 3-31-46
неотложная помощь с 14.00ч
Петушинская районная больница
г. Петушки, ул. Московская, 3
приём дежурного врача
http://петушки-црб.рф/
тел. 8 (49243) 2-29-12
03.01.2023 и 06.01.2023
https://vk.com/petcrb
тел. 8 (49243) 2-20-11
с 8.00 до 14.00
г. Покров, ул. III Интернационала, 48, стр. 1
приём дежурного врача
04.01.2023 и 06.01.2023
тел. 8 (49243) 6-17-66
с 8.00 до 14.00
г. Костерево, ул. Красная, 6
приём дежурного врача
03.01.2023 и 06.01.2023
тел. 8 (49243) 4-22-15
с 8.00 до 14.00
тел. 8 (49243) 4-26-32
п. Городищи, Больничный пр-д, 1
приём дежурного врача
03.01.2023 и 06.01.2023
8 (49243) 3-22-51
с 8.00 до 14.00
Городская больница ЗАТО г. Радужный
г. Радужный, 9 квартал, 2
приём дежурных терапевтов и педиатров
02.01.2023 - 06.01.2023, 08.01
регистратура
с 8.00 до 14.00
https://www.gbraduga.ru/
8 (49254) 33822
Селивановская районная больница
п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8
приём дежурного врача
02.01.2023 - 06.01.2023
08.01.2023
https://scrb.vld.medobl.ru/
8 (49236) 2-21-02
с 9.00 до 14.00
https://vk.com/public189303373
кабениет ОРИ
2, 4, 6 января 2023 года
с 9.00 до 13.00
Собинская районная больница
г. Собинка, ул. Димитрова, 24, корп. 1
приём дежурного врача
01.01.2023 - 07.01.2023
с 8.00 до 14.00
обслуживание вызовов на дому
с 14.00
8 (49242)2-24-20
г. Собинка, ул. Димитрова, 24Б
приём дежурного врача
01.01.2023 - 07.01.2023
8 (49242)2-24-09
с 8.00 до 14.00
обслуживание вызовов на дому
с 14.00
г. Лакинск, ул. Набережная, 21
приём дежурного врача
https://vk.com/sobinkarb
взрослое население
01.01.2023 - 07.01.2023
8 (49242)4-19-45
с 8.00 до 14.00
детское население
обслуживание вызовов на дому
8 (49242)4-14-66
с 14.00
п. Ставрово, ул. Жуковского, 60
приём дежурного врача
взрослое население
01.01.2023 - 07.01.2023
8 (49242)5-16-5
с 8.00 до 14.00
детское население
обслуживание вызовов на дому
8 (49242)5-16-58
с 14.00
Судогодская центральная районная больница
г. Судогда, ул. Ленина, 41
приём дежурного врача
2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 года
с 8.00 до 12.00
красная зона
https://crb-sudogda.vld.medobl.ru/
8(49235) 2 13 03
с 8.00 до 12.00
https://vk.com/public134115343
вакцинация
с 8.00 до 12.00
обслуживание вызова на дом
после 12.00ч
Суздальская районная больница
г. Суздаль, ул. Энгельса, 10а
приём дежурного врача
http://suzdalcrb.ru/
с 30.12.2022 - 09.01.2023
https://vk.com/suzdalcrb
8 (49231) 2-42-11
с 8.00 до 8.00
Юрьев-Польская центральная районная больница
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 16
приём дежурного врача
8 (49246) 2-27-72
(приёмный покой)
http://ypcrb.ru/
с 31.12.2022 - 10.01.2023
https://vk.com/ypcrb
круглосуточно
г. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 57
приём дежурного врача
Вызов врача на дом
и вызов врача на дом
8 (49246) 22772
3, 6 января с 8.00 до 14.00
8 (49246) 22534
4, 5, 6 января с 8.00 до 12.00
8 (49246) 23720
8 (49246) 21035
Фото minzdrav.avo.ru