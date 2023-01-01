Департамент здравоохранения опубликовал график работы медицинских организаций Владимирской области...

Департамент здравоохранения опубликовал график работы медицинских организаций Владимирской области в новогодние праздники.Медицинская организацияФактический адресСсылки на сайт и сообщества ВконтактеГрафик работы в праздничные дниНомера кол-центровОбластная детская клиническая больница г. Владимиг. Владимир ул.Добросельская, 197красная зона31.12.2022 - 08.01.2023с 8.00 до 16.00вызов врача на дом31.12.2022 - 08.01.2023с 8.00 до 13.00прием узких специалистовпо записи03.01.202304.01.202305.01.2023c 9.00 до 14.00http://odkb33.ru/+7 (4922) 77-99-47вакцинацияhttps://vk.com/odkb33_soobshestvo04.01.2023с 8.00 до 16.00Городская больница №2 г. Владимирг. Владимирул. Токарева, 3прием дежурного врача01.01.2023 - 08.01.2023с 9.00 до 14.00вызов врача на домhttp://gb2vlad.ru/01.01.2023 - 08.01.2023https://vk.com/gbuzvogb2vladimir+7 (4922) 37-70-81с 9.00 до 13.00вакцинация01.01.2023 - 08.01.2023с 9.00 до 12.00Стоматологическая поликлиника №1 г.Владимирприём с острой болью30.12.202208.00 - 20.00г. Владимирул. Мира, 4031.12.2022https://медицина33.рф/mo/g-vladimir/sp1?layoutid=5+7 (4922) 53-17-5508.00 - 18.00https://vk.com/stomatologya1vl01.12.2022 - 08.01.202314.00 - 20.00Стоматологическая поликлиника №2 г.Владимирг. Владимир,ул. Большая Московская д.3приём с острой болью30.12.202208.00 - 20.0031.12.20228 (4922) 32508208.00 - 18.0001.12.2022 - 08.01.202308.00 - 14.00Стоматологическая поликлиника №3 г.Владимирг. Владимир Суздальский пр., 231.12.2022 с 8.00 до 18.00https://gbuzsp3.ru/8 (4922) 21-55-81https://vk.com/club134249713Городская больница №4 г. Владимираг. Владимирул. Каманина, 25прием дежурного врача31.12.2022 - 08.01.202308.00 - 14.00http://vgb4.ru/вызов врача на дом+7 (4922) 43-15-66с 8.00 до 14.00вакцинация09.00 - 13.00https://vk.com/vgb4_ruг. Владимирул. Каманина, 3 детская поликлиникаприем дежурного врача31.12.2022 - 08.01.202308.00 - 14.00вызов врача на домс 8.00 до 14.00вакцинация09.00 - 13.00г. Владимирул. Каманина, 6прием дежурного врача31.12.2022 - 08.01.202308.00 - 14.00вакцинация09.00 - 13.00Городская больница №5 г. Владимираг. Владимирул.Добросельская, 38априём дежурного врача31.12.2022 с 8.00 до 16.00вызов врача на дом с 8.00 до 12.00приём дежурного врачаhttps://gkb5.ru/+7 (4922) 21-45-2501.01.2023 с 9.00 до 13.00вызов врача на дом с 9.00 до 12.00https://vk.com/gkb5vladimirприём дежурного врача02.01.2023 - 08.01.2023с 8.00 - 14.00вызов врача на дом с 8.00 до 12.00вакцинацияежедневнос 9.00 - 12.00Городская больница №6 г. Владимираг. Владимир,мкрн. Юрьевец, ул. Михалькова, д.831.12.2022 - 08.01.2023прием дежурного врача и вызов врача на домhttps://медицина33.рф/mo/g-vladimir/gb6+7 (4922) 26-06-00с 8.00 до 12.00https://vk.com/gb6officialг. Владимир здание администрации "ПосСовета" ул. Институтский городок, д.1вакцинация03.01.2023с 12.00-14.00Городская больница №7 г. Владимирамкр. Оргтруд, ул.Фрунзе, 1приём дежурного врача04.01.2023 - 07.01.2023http://оргтрудклиника.рф/08.00 - 12.00https://vk.com/gb7vladimir+7 (4922) 45-61-36Городская поликлиника № 1 г. Владимираг. Владимирул. Ново-Ямской пер., 4Отделение ОРИ31.12.2022 - 08.01.202308.30 - 14.00http://gp1vlad.elcom.ru/8 (4922) 2-90-32вызов врача на домhttps://vk.com/public21420084001.01.2023 - 08.01.202309.00 - 11.00вакцинация05.01.2023 с 8.30 до 14.00Детская городская поликлиника №1 г. Владимираг. Владимир,ул. Студеная Гора, 20Априём дежурного врача31.12.202302.12.2022 - 08.01.2023http://pediatr33.ru/8 (4922) 77-30-93 добавочный 108.00 - 15.00https://vk.com/gbuzvodgp18 (4922) 32-29-36вызов врача на дом8 (4922) 32-72-8731.12.2023 - 08.01.20238 (4922) 32-44-7008.00 - 13.00узкие специалисты03.12.2022 и 06.01.2023с 8.00 до 14.00Детская стоматологическая поликлиника г.Владимираг. Владимир,ул. Егорова, 10 Бприём дежурного врача31.12.2022с 8.00 до 13.008 (4922) 21442501.01.2023 - 08.01.2023с 9.00 до 15.00г. Владимир,ул. Студеная Гора, 7приём дежурного врача31.12.2022 с 12.00 до 17.00http://detstom33.ru/+7 (4922) 36-68-62https://vk.com/detstom33Городская поликлиника №2 г. Владимираг. Владимир,ул. Никитская, 531.12.2022приём дежурного врачас 8.00 до 12.00приём дежурного врачаhttp://gp2stud.org.ru/+7 (4922) 77-31-5301.01.2023 - 08.01.2023https://vk.com/gp2studс 9.00 до 15.00красная зонас 8.00 до 14.00вакцинация4, 5, 6, 8 января 2023с 10.00 до 14.00Родильный дом №2 г.Владимираг Владимираул. Офицерская, дом 601.01.2023 - 08.01.2023круглосуточноженская консультация №28 (4922) 32-00-3104.01.2023 с 8.00 до 15.30https://www.roddom2.online/09.01.2023 с 8.00 до 20.00https://vk.com/rd2_vladimirг.Владимирул. Верхняя Дуброва, д. 30Аженская консультация №606.01.2023 с 8.00 до 13.008 (4922) 54-39-1209.01.2023 с 8.00 до 20.00Александровская районная больницаг. Александров,ул. Восстания 1905 года, 98(49244) 2-43-608(49244) 2-47-40приём дежурного врача02.01.2023 - 06.01.2023г. Карабаново,ул. Больничный городок, д.908.01.2023https://arb.vld.medobl.ru/с 8.00 до 14.00https://vk.com/aleksrbвызов врача на домс 8.00 до 14.008(49244) 5-17-45г. Струнино,ул. Суворова, д.9вакцинациякруглосуточно8(49244) 4-23-61п. Балакирево,ул. Вокзальная, д.88(49244) 7-44-93Александровская районная детская больницаг. Александров,ул. Восстания 1905 года, 11приём дежурного врача02.01.2023 - 06.01.2023https://alrdb.vld.medobl.ru/about8 (49244) 2-44-7408.01.2023с 8.00 до 14.00https://vk.com/public217036250вызов врача на домс 8.00 до 14.00Александровская районная детская больницаг. Александровоул. Кубасова, д.2приём дежурного врача02.01.2023 - 06.01.202308.01.20238 (49244) 9-84-50с 8.00 до 14.00вызов врача на домс 8.00 до 14.00г. Александров, Струнино,ул. Воронина, д.2Априём дежурного врача2, 4, 6 января 2023 годас 8.00 до 14.00вызов врача на дом8 (49244) 4-17-00с 8.00 до 14.00г. Карабановоул. Больничный городокприём дежурного врача2, 4, 5, 6 января 2023 годас 8.00 до 14.00вызов врача на дом8 (49244) 5-21-48с 8.00 до 14.00пос. Балакирево,ул. Вокзальная, д.8приём дежурного врача2, 4, 6 января 2023 годас 8.00 до 14.008 (49244) 7-45-44вызов врача на дом8 (49244) 7-72-66с 8.00 до 14.00Вязниковская районная больницаг. Вязники,ул. Льва Толстого, 4приём дежурного врача31.12.2023 с 8.00 до 14.00http://црб-вязниковская.рф/01.01.2023 с 10.00 до 14.00https://vk.com/public1926658218 (49233) 2-10-1102.01.2023 - 06.01.20238 (49233) 2-30-86с 8.00 до 16.0007.01.2023 с 10.00 до 14.0008.01.2023 с 8.00 до 16.00вакцинацияежедневнос 8.00 до 12.00п. Никологоры, пер. Пушкинский, 9приём дежурного врача01.01.2023 с 8.00 до 12.0002.01.2023 и 05.01.2023с 8.00 до 14.0006.01.2023 и 08.01.20238 (49233) 5-13-17с 8.00 до 16.0003.01.2023 и 04.01.2023с 9.00 до 12.0007.01.2023 с 10.00 до 14.00г. Вязники, ул. Советская, д.41приём дежурного врача01.01.2023 - 08.01.2023с 8.00 до 10.008 (49233) 779754обслуживание вызовов на домс 10.00 до 14.00г. Вязники, мкрн. Нововязники, ул. Клубная, 2приём дежурного врача01.01.2023 - 08.01.2023с 8.00 до 12.008 (49233) 6-27-2531.12.2023 с 9.00 до 12.00п. Мстёра,ул. Семашко, 15работает только кол-центр01.01.2023 и 07.01.2023с 10.00 до 12.00+7 (49233) 5-01-362, 3, 5 января с 9.00 до 12.004, 6 января с 10.00 до 12.008 января с 8.00 до 10.00Гороховецкая центральная районная больницаг. Гороховец,ул. Комсомольская, 23приём участкового терапевта/педиатрастоматолога, кабинет прививок03.01.2023 и 06.01.2023с 8.00 до 15.00приём терапевта в кабинете ОРИ04.01.2023 и 05.01.2023с 8.00 до 12.00Фоминская, Денисовскаяhttps://zrbgrh.ru/8 (49238) 2-26-99Первомайская амбулаторииhttps://vk.com/zrbgrh04.01.2023 с 8.00 до 15.00Медицинский центр Алмед ООО «ЭЛЬЧЕ»г. Гусь-Хрустальныйул.Прядильная, д.93, 4, 6 января 2023 с 8.00 до 14.00https://www.almed33.ru/+7 (4922) 49-49-00ЧУЗ "РЖД-Медицина" г.Александровг. Александров, Вокзальная ул., д.19поликлиника03.01.2023 с 8.00 до 14.00https://aleksmedrzd.ru/8 (49244) 94-5-5506.01.2023 с 8.00 до 14.008-800-100-08-95Городская больница г.Гусь-Хрустальныйг. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 39красная зона02.01.2023 с 9.00 до 14.0003.01.2023 с 8.00 до 14.0004.01.2023 с 9.00 до 14.0005.01.2023 с 9.00 до 14.008(49241) 3-88-5006.01.2023 с 8.00 до 14.0008.01.2023 с 9.00 до 12.00вакцинацияежедневно, кроме 01.01 и 07.01с 9.00 до 12.00вызов врача на дом03.01.2023 и 06.01.2023с 9.00 до 14.00Детская городская больница г. Гусь-Хрустальныйг. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, 3приём дежурного врача02.01.2023 - 06.01.202309.00 - 14.00https://gusdgb.ru/04.01.2023 с 9.00 - 14.00https://vk.com/gusdgb8(49241) 3-87-03В остальное время неотложная помощь оказывается в филиале ул.Мира д.17Золотковская районная больница Гусь-Хрустального районаГусь-Хрустальный район, п. Золотково,ул. Ломоносова, 13приём дежурного врача30.12.2022 - 09.01.2023http://medicinazolotkovo.ru/с 8.00 до 8.00https://vk.com/public2094143948(49241) 57-4-0303.01.2023 и 06.01.2023с 10.00 до 13.00Уршельская районная блольница Гусь-Хрустального районаГусь-Хрустальный район. п. Уршельский, ул. Московская, 2-бприём дежурного врача01.01.2023 - 08.01.2023https://медицина33.рф/mo/gus-khrustalnyj-rajon/urb8 (49241) 3-87-2709.00 - 15.00https://vk.com/public217083701Курловская районная больница Гусь-Хрустального районаГусь-Хрустальный район, г. Курлово,ул. Революции, 1априём дежурного врачаи вызов врача на домhttps://медицина33.рф/mo/gus-khrustalnyj-rajon/urb8 (49241) 3-87-272, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 годаhttps://vk.com/public217083701с 10.00 до 12.00Камешковская центральная районная больницаг. Камешково,ул. Советская, 2вприём дежурного врачавзрослое отделение03.01.2023 и 06.01.2023https://kamcrb33.ru/с 8.00 до 15.00https://vk.com/public2173703848 (49248) 2-16-12детское отделение03.01.2023 - 06.01.2023с 8.00 до 14.00Киржачская районная больница + Городская Поликлиника №1,2; Поликлиника РБг. Киржач,Больничный пр-д, 11априём дежурного врача03.01.2023 - 06.01.202308.01.2023https://kirzhach-crb.ru/8 (49237) 2-31-44с 9.00 до 14.00https://vk.com/kirzhach_rbКовровская многопрофильная городская больница №1г. Ковров,ул. Володарского, д.10, детская поликлиникадетское отделение03.01.2023 и 06.01.2023с 8.00 до 14.00вызов врача на домhttps://kmgb1.ru/с 8.00 до 11.00https://vk.com/kovmgb18 (49232) 2-10-43г. Ковров,ул. Гагарина, 2, поликлиника для взрослыхвзрослое отделение03.01.2023 и 06.01.20238 (49232) 2-17-42с 8.00 до 14.00вызов врача на дом8 (49232) 6-96-33с 8.00 до 12.00В остальные дни дежурный врач приемного отделения больницыКовровская городская больница №2, взрослая поликлиника №2г. Ковров,ул. Т. Павловского, 6апо графику будних дней03.01.2023 и 06.01.2023красная зона04.01.202305.01.2023http://kovrovgb2.ru/8 (49232) 3-08-3908.01.2023https://vk.com/kovrovgorbol28 (49232) 6-96-77с 8.00 до 14.00Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №3г. Ковровул. Фрунзе, 4по графику будних дней03.01.2023 и 06.01.2023красная зона04.01.202305.01.202308.01.2023с 8.00 до 14.00Ковровская городская больница №2, взрослая поликлиника №4г. Ковров,ул. Димитрова, 8по графику будних дней03.01.2023 и 06.01.2023красная зона04.01.202305.01.202308.01.2023с 8.00 до 14.00Ковровская городская больница №2, Центр здоровьяг. Ковров,ул. Первомайская, 23по графику будних дней03.01.2023 и 06.01.2023красная зона04.01.202305.01.202308.01.2023с 8.00 до 14.00Ковровская городская больница №2, детская поликлиникаг. Ковров,ул. Циолковского, 35по графику будних дней03.01.2023 и 06.01.2023красная зона04.01.202305.01.20238 (49232) 6-97-7108.01.2023с 8.00 до 14.00Центральная городская больница г. Ковроваг. Ковров,ул. Еловая, 5кабинет неотложной помощи2, 4, 5, 8 января 2023 годас 8.00 до 12.3003.01.2023 и 06.01.2023приём дежурного врачаи узких специалистовс 8.00 до 13.00вызов врача на домс 8.00 до 11.00https://cgbkovrov.ru/8 (49232) 3-84-77вакцинацияс 8.00 до 13.00https://vk.com/public214243980Ковровская районная больницаКовровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, 94Ежедневнонеотложная помощьс 8.00 до 20.00вызов врача на дом с 8.00 до 18.00прием дежурного врача03.01.2023 и 06.01.20238.00 - 11.00https://медицина33.рф/mo/kovrovskij-rajon/krb8 (49232) 9-93-83вызов врача на домhttps://vk.com/melbol12.00 - 14.00обслуживание вызовов на дому03.01.2023 - 06.01.20238.00 - 12.00вакцинация03.01.2023 и 06.01.20238.00 - 11.00Кольчугинская центральная районная больницаг. Кольчугино, ул. Гагарина, 4, поликлиника №1приём дежурного врачаВзрослая поликлиника(приёмный покой)31.12.2023https://kolch-crb.ru/8 (49245) 2-29-5303.01.2023 и 06.01.2023https://vk.com/kolch_crb_public8 (49245) 2-31-11с 8.00 до 14.00обслуживание вызовов на дому4, 5, 8 январяс 12.00 до 14.00вакцинация03.01.2023 и 06.01.20238.00 - 14.00Меленковская центральная районная больницаг. Меленки, ул. Союз Республик, 63Ляховская амбулаторияПапулинская амбулаторияБутылицкая амбулаторияДмитриевогородская амбулаторияТургеневская амбулаторияприём дежурного врачаhttps://medic.melenky.ru/8 (49234) 2-22-3302.01.2023 и 08.01.2023https://vk.com/public2142659183, 4, 5, 6 января 2023 годас 8.00 до 14.00вакцинацияс 8.00 до 14.00Детская больница округа Муромг. Муром, ул. Ленинградская, 32/5приём дежурного врача и вызов врача на дом 5 и 8 января с 8.00 до 14.008 (49234) 6-30-73https://www.dbmurom.ru/г. Муром, ул. Южная, 4априём дежурного врачаhttps://vk.com/dbmuromи вызов врача на дом8 (49234) 2-02-984, 6 январяс 8.00 до 14.00г. Муром, ул. Красноармейская, 29приём дежурного врача02.01.2023 и 03.01.20238 (49234) 2-90-72с 8.00 до 14.0031 декабря, 4, 5, 6, 8 январяприём дежурного врача и вызов врача на домс 8.00 до 14.004 и 6 январяприём узких специалистовс 9.00 до 14.00Муромская городская больница №1г. Муром, ул. Ленинградская, 32/5приём терапевтов и узких специалистов03.01.2023 - 06.01.2023с 8.00 до 16.00http://muromgb1.ru/8(49234) 6-16-60приём дежурного врачаhttps://vk.com/public1346021512, 4, 5, 7 января с 8.00 до 16.00Муромская городская больница №2г. Муром, ул. Карачаровское ш., 3приём дежурного врача31.12.2022с 8.00 до 14.00поликлиникаhttp://mgb2.ru/8 (49234) 3-62-3802.01.2023 - 06.01.2023https://vk.com/gbuzvomgb2с 8.00 до 14.00вакцинация2, 4, 6 января 2023 годас 8.00 до 14.00приёмный покой с 31.12 по 08.01круглосуточноМуромская городская больница №3г. Муром, ул. Южная, 12априём дежурного врача02.01.2023-07.01.20238 (49234) 3-20-28с 8.00 до 13.00г. Муром, ул. Войкова, д.11Аполиклиника, блок ОРИ02.01.2023-07.01.2023с 8.00 до 14.00http://gb3murom.ru/8 (49234) 3-17-85вакцинацияhttps://vk.com/muromgb3с 8.00 до 14.00Муромская стоматологическая поликлиникаг. Муром, ул. Красноармейская, д40приём дежурного врача31.12.2022 - 08.01.2023https://gbuzvomsp.ru/08.00 до 14.00https://vk.com/gbuzvomsp8 (49234) 3-31-46неотложная помощь с 14.00чПетушинская районная больницаг. Петушки, ул. Московская, 3приём дежурного врачаhttp://петушки-црб.рф/тел. 8 (49243) 2-29-1203.01.2023 и 06.01.2023https://vk.com/petcrbтел. 8 (49243) 2-20-11с 8.00 до 14.00г. Покров, ул. III Интернационала, 48, стр. 1приём дежурного врача04.01.2023 и 06.01.2023тел. 8 (49243) 6-17-66с 8.00 до 14.00г. Костерево, ул. Красная, 6приём дежурного врача03.01.2023 и 06.01.2023тел. 8 (49243) 4-22-15с 8.00 до 14.00тел. 8 (49243) 4-26-32п. Городищи, Больничный пр-д, 1приём дежурного врача03.01.2023 и 06.01.20238 (49243) 3-22-51с 8.00 до 14.00Городская больница ЗАТО г. Радужныйг. Радужный, 9 квартал, 2приём дежурных терапевтов и педиатров02.01.2023 - 06.01.2023, 08.01регистратурас 8.00 до 14.00https://www.gbraduga.ru/8 (49254) 33822Селивановская районная больницап. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8приём дежурного врача02.01.2023 - 06.01.202308.01.2023https://scrb.vld.medobl.ru/8 (49236) 2-21-02с 9.00 до 14.00https://vk.com/public189303373кабениет ОРИ2, 4, 6 января 2023 годас 9.00 до 13.00Собинская районная больницаг. Собинка, ул. Димитрова, 24, корп. 1приём дежурного врача01.01.2023 - 07.01.2023с 8.00 до 14.00обслуживание вызовов на домус 14.008 (49242)2-24-20г. Собинка, ул. Димитрова, 24Бприём дежурного врача01.01.2023 - 07.01.20238 (49242)2-24-09с 8.00 до 14.00обслуживание вызовов на домус 14.00г. Лакинск, ул. Набережная, 21приём дежурного врачаhttps://vk.com/sobinkarbвзрослое население01.01.2023 - 07.01.20238 (49242)4-19-45с 8.00 до 14.00детское населениеобслуживание вызовов на дому8 (49242)4-14-66с 14.00п. Ставрово, ул. Жуковского, 60приём дежурного врачавзрослое население01.01.2023 - 07.01.20238 (49242)5-16-5с 8.00 до 14.00детское населениеобслуживание вызовов на дому8 (49242)5-16-58с 14.00Судогодская центральная районная больницаг. Судогда, ул. Ленина, 41приём дежурного врача2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2023 годас 8.00 до 12.00красная зонаhttps://crb-sudogda.vld.medobl.ru/8(49235) 2 13 03с 8.00 до 12.00https://vk.com/public134115343вакцинацияс 8.00 до 12.00обслуживание вызова на домпосле 12.00чСуздальская районная больницаг. Суздаль, ул. Энгельса, 10априём дежурного врачаhttp://suzdalcrb.ru/с 30.12.2022 - 09.01.2023https://vk.com/suzdalcrb8 (49231) 2-42-11с 8.00 до 8.00Юрьев-Польская центральная районная больницаг. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 16приём дежурного врача8 (49246) 2-27-72(приёмный покой)http://ypcrb.ru/с 31.12.2022 - 10.01.2023https://vk.com/ypcrbкруглосуточног. Юрьев-Польский, ул. 1 Мая, 57приём дежурного врачаВызов врача на доми вызов врача на дом8 (49246) 227723, 6 января с 8.00 до 14.008 (49246) 225344, 5, 6 января с 8.00 до 12.008 (49246) 237208 (49246) 21035Фото minzdrav.avo.ru