На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 января 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 января 2023 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
5 — во Владимире
3 — в Муромском районе
1 — в Ковровском районе
2 — в Петушинском районе
3 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Собинском районе
1 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Меленковском районе
1 — в Вязниковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178629 случаев заболевания.