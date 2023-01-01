На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 января 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 января 2023 года лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.5 — во Владимире3 — в Муромском районе1 — в Ковровском районе2 — в Петушинском районе3 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Собинском районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Меленковском районе1 — в Вязниковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 178629 случаев заболевания.