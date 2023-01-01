Эвелина Бледанс обратилась с россиянам с пожеланиями.

Эвелина Бледанс обратилась с россиянам с пожеланиями.Это год для Эвелины Бледанс был насыщенным. Она не только успела поработать, но и как следует отдохнуть, причем в разных местах – например, в солнечной Турции. Обо всем актриса сообщала поклонникам, которые следят за ее публикациями в социальных сетях.Рядом с Бледанс всегда находится ее 10-летний сын Семен. Несмотря на то, что мальчик родился с синдромом Дауна, он живет обычной жизнью. Артистка делает все, чтобы ее наследник ни в чем не нуждался и развивался наряду со сверстниками.Эвелина Бледанс следит за публикациями "Дни.ру", поэтому она с удовольствием записала для читателей нашего издания видеообращение и поздравила с Новым годом. "Пускай все новости радуют, пускай будут положительные эмоции. Самые лучшие журналисты будут для вас делать свои материалы, а вы будете наслаждаться, удивляться, радоваться и, конечно же, аплодировать стоя всему, что происходит на этом непростом, хочу заметить, ресурсе информации", – сказала актриса.