Какие события приготовил 2023 год каждому знаку восточного календаря? Тем, кто родился в год Крысы...

Какие события приготовил 2023 год каждому знаку восточного календаря?Тем, кто родился в год Крысы (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) стоит затаиться, так как коты для них могут быть опасны.Рожденным под эгидой Быка (1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) лучше окунуться в работу, не обращая внимание на возможные провокации. Тогда год будет более плодотворным, чем предыдущий. В 2023 людям-быкам благоволит удача в открытии своего дела, старте нового большого проекта и формированию стартового капитала.У Тигров (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) намечается благоприятный год. Можно расслабиться и отправиться в путешествие.Кролики (1963, 1975, 1987, 1999, 2011) в свой год будут особенно успешны: идеи претворятся в жизнь, дом будет окутывать теплотой и уютом, а близкие окажут поддержку.Приятный год ожидает Драконов (1964, 1976, 1988, 2000, 2012). Им стоит почаще выходить в свет, где представителей года точно оценят по достоинству.Змеям (1965, 1977, 1989, 2001, 2013) для успешности в новом периоде потребуется приложить много усилий, несмотря на это у них появится возможность побыть пассивными наблюдателями, что они особенно любят.Лошади (1966, 1978, 1990, 2002, 2014) могут рассчитывать на успешный год, в который не придется прилагать много усилий для достижения желаемого.Овец (Коз) (1967, 1979, 1991, 2003, 2015) также ожидает отличный год, так у них появятся покровители, способные помочь с текущими делами, придвигая их вверх.Обезьянам (1968, 1980, 1992, 2004, 2016) стоит быть осмотрительнее и не потакать своим слабостям. В противном случае это приведет к неприятным последствиям.Осторожность не помешает и Петухам (1969, 1981, 1993, 2005, 2017), которые в случае возникновения споров могут оказаться в незавидном положении.Собакам (1970, 1982, 1994, 2006, 2018), не состоящим в браке, стоит задуматься о смене семейного положения. А так год обещает быть спокойным и размеренным.Представителям года Свиньи (1971, 1983, 1995, 2007, 2019) лучше хорошенько отдохнуть и набраться сил, а другим знакам оставить их в покое, не дергая по пустякам.Фото www.pxfuel.com