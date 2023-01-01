На «Госуслугах» открылась форма заявления для единого пособия на детей и беременных женщин, которое...

На «Госуслугах» открылась форма заявления для единого пособия на детей и беременных женщин, которое начнут выплачивать с января 2023 года.Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума.Чтобы заполнить заявление, надо авторизоваться на портале Госуслуг под своей учётной записью и выбрать услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин». Затем проверить личные данные и отметить необходимую выплату. Не забудьте указать дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия.Рассматривать досрочно поданные заявления начнут с 9 января. Их передадут в Социальный фонд России. С 9 числа оформить заявление на выплату можно будет также в МФЦ и клиентских офисах Социального фонда России.Фото пресс-службы АВО