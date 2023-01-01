2 января 2023 года проходит народный праздник Игнатьев день и церковный день памяти Иоанна...

2 января 2023 года проходит народный праздник Игнатьев день и церковный день памяти Иоанна Кронштадтского. В честь святых в храмах в этот день устраивают крестные ходы и служат молебен. В народе считали, что 2 января нужно защищать жилище от происков злых духов. С этой целью брали в руки иконы и ходили с ними вокруг дома. Верили, что этот ритуал поможет не только защититься от злых духов, но ещё от бедности и голода. Дом считали хранителем семейных традиций.Что можно делать 2 января 2023 года:1. Знающие люди советуют в этот день внимательно прислушиваться к тому, что говорят окружающие — их советы могут сослужить хорошую службу в будущем.2. Рекомендуется избавиться от треснутой посуды, чтобы в течение года избежать финансовых затруднений.3. Необходимо пообщаться с родственниками, прийти в гости к родителям или родным людям, или хотя бы поговорить с родными и близкими по телефону.Что нельзя делать 2 января 2023 года:1. Нельзя готовить блюда из груздей — такой человек будет весь год грустить.2. Нельзя покупать обувь — сократить годы своей жизни.3. Нельзя 2 января делать предложения о совместном деле – считалось, что оно не будет прибыльным.4. Не готовят блюд из гороха, бобов, фасоли, иначе можно промотать всё своё благосостояние.Народные приметы на 2 января 2023 годаНебо затянули тучи — к теплу.Сильные морозы — лето будет жарким.Иней с утра — плодородное лето.Снег на полях, лугах, ровных участках лежит не ровным пластом, а буграми — к хорошему урожаю.Синички расчирикались — к похолоданию.Фото pxfuel.com