Новогодний сбор мобилизованным землякам доставили активисты владимирского штаба Народного...

"Новогодний сбор" мобилизованным землякам доставили активисты владимирского штаба "Народного фронта". Представители президентского движения во Владимирской области привезли новогодние подарки от земляков в военный госпиталь и 346-ой полк.10 тонн гуманитарного груза доставили представители Народного фронта Александр Цыганский, Александр Волков и Алексей Макеев. Они провели 2 дня в пути, торопясь поздравить ребят в преддверии новогодних праздников. Активными участниками сбора стали жители города Владимира, Меленковского, Ковровского, Гусь-Хрустального районов, представители различных организаций и ведомств, благотворительный приют "Мамин домик". На передовую доставили продукты, наборы инструментов, авозапчасти, термобельё, сладкие подарки, хирургическое оборудование для госпиталя. Школьники области подготовили письма, рисунки, новогодние открытки. В госпитале Дед Мороз вручил каждому сладкий подарок. Для бойцов, которые защищают сейчас интересы страны, такая поддержка и внимание особенно важны.(видео регионального штаба ОНФ)