В первый день нового года православные верующие чтут память Илии Муромского.

В первый день нового года православные верующие чтут память Илии Муромского.1 января 2023-го отмечается не только Новый год. Это еще и День памяти преподобного Илии Муромского. Как известно, он был воином и монахом. Илия служил, когда князем был Владимир Мономах. После долгих походов он принял монашеский постриг. Его можно было найти в Киево-Печерской лавре.ТрадицииНа Руси Новый год начали отмечать после указа Петра I в 1699 году. В этот день принято организовывать большие празднества. Однако не стоит забывать про Рождественский пост, который начался в конце ноября и длится до 6 января включительно. В этот период необходимо воздерживаться от спиртного и пищи животного происхождения.Что нельзя делать 1 январяВ первый день нового года не принято заниматься тяжелой или грязной работой, выносить мусор, протирать пыль. Сделав что-нибудь из этого, можно лишиться достатка и взаимопонимания в семьи. Также нельзя скандалить и ругаться. Если в День Илии Муромского занять деньги, весь год можно прожить в нищете, поэтому не следует брать в долг.ПриметыЕсли в Новый год дует сильный ветер, осенью будет большой урожай орехов и фруктов. Если в небе много звезд, в сентябре стоит ожидать много ягод. Незамужним девушкам, желающим сыграть свадьбу, нужно 1 января купить молоко. Если молоко не скиснет за 14 дней, можно ждать скорого замужества.