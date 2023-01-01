Опубликован список населенных пунктов Владимирской области, где будет подключен интернет. Стали...

Опубликован список населенных пунктов Владимирской области, где будет подключен интернет.Стали известны деревни Владимирской области, куда в 2023 году должен прийти современный интернет.Пресс-служба администрации Владимирской области объявила о завершении голосования по выбору населенных пунктов региона, где в 2023 году будет подключен мобильный интернет 4G.В списке восемь районов и 17 населенных пунктов:1. Камешковский район:- д.Карякино,- с.Усолье2. Юрьев-Польский район:- с.Городище,- с.Сосновый Бор,- с.Матвейщево,- с.Горки3. Петушинский район:- п.Сушнево-14. Судогодский район:- д.Гридино5. Ковровский район:- д.Верхутиха,- с.Пантелеево,- п.Восход6. Муромский район:- с.Татарово7. Меленковский район:- д.Малый Санчур,- д.Левенда,- с.Войново8.Вязниковский район:- д.Поздняково,- д.ГалкиноФото www.pxfuel.com