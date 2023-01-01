Опубликован список населенных пунктов Владимирской области, где будет подключен интернет.
Стали...
Опубликован список населенных пунктов Владимирской области, где будет подключен интернет.
Стали известны деревни Владимирской области, куда в 2023 году должен прийти современный интернет.
Пресс-служба администрации Владимирской области объявила о завершении голосования по выбору населенных пунктов региона, где в 2023 году будет подключен мобильный интернет 4G.
В списке восемь районов и 17 населенных пунктов:
1. Камешковский район:
- д.Карякино,
- с.Усолье
2. Юрьев-Польский район:
- с.Городище,
- с.Сосновый Бор,
- с.Матвейщево,
- с.Горки
3. Петушинский район:
- п.Сушнево-1
4. Судогодский район:
- д.Гридино
5. Ковровский район:
- д.Верхутиха,
- с.Пантелеево,
- п.Восход
6. Муромский район:
- с.Татарово
7. Меленковский район:
- д.Малый Санчур,
- д.Левенда,
- с.Войново
8.Вязниковский район:
- д.Поздняково,
- д.Галкино
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