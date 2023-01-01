Как поздравить родных, близких, коллег и просто знакомых? Специально для вас Дни.ру создали универсальные варианты на все случаи жизни. Каким бы ни было ваше поздравление с Новым годом – 2023, главное, чтобы оно шло от чистого сердца и вызывало добрую улыбку.

Как поздравить родных, близких, коллег и просто знакомых? Специально для вас "Дни.ру" создали универсальные варианты на все случаи жизни.Каким бы ни было ваше поздравление с Новым годом – 2023, главное, чтобы оно шло от чистого сердца и вызывало добрую улыбку.Вот и наступил долгожданный зимний праздник! Берите любое поздравление с Новым годом — 2023 и используйте в свое удовольствие. Не нужно ломать голову — мы уже все сделали: душевно и в рифму. Осталось только порадовать окружающих!Поздравление №1Новый год в окно стучится,Дед Мороз на тройке мчится,Он тебе подарит света,И вселенского успеха!Поздравление №2Новый год несет удачу,Смех и денежки в придачу!Пожелать тебе хочу,Чтоб все было по плечу!Поздравление №3Пусть елочка уютом согревает,А Дед Мороз подарит то, что нужно.Поверим в чудо, ведь оно бывает!Давайте жить все весело и дружно!Поздравление №4Поздравляю всей душой —Вот подарок небольшой!Он с любовью собирался,Дед Морозик постарался!Поздравление №5Вот Новый год, снегом все занесло,В небе снежинок не счесть.Ты — лучше всех, мне с тобой повезло!Спасибо тебе, что ты есть!Поздравление №6Снег опустился на веточки ели,Били куранты, сиял снеговик.Если еще оливье не доели,Тост — чтоб ценить каждый прожитый миг!Поздравление №7Да, этот год любовью наполнится,Чтобы все жили в светлом миру!Счастья, удачи, мечты пусть исполнятсяИ будут рядом "Дни.ру"!