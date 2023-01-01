С 1 января 2023 года будет запущена система гарантирования прав участников добровольных пенсионных...

С 1 января 2023 года будет запущена система гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.Президент Путин подписал законы о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующая система гарантирования будет запущена с 1 января 2023 года, следует из документов, опубликованных на портале правовой информации.Система для участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет создана на базе Агентства по страхованию вкладов по аналогии с системами страхования вкладов.Так, гарантийными случаями будет являться аннулирование лицензии или банкротство НПФ. В этом случае участник системы или его правопреемник получит возмещение за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов.В целом законы имеют цель защитить права граждан, которым должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.Фото pxfuel.com