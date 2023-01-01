С 1 января 2023 года будет запущена система гарантирования прав участников добровольных пенсионных...
С 1 января 2023 года будет запущена система гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ.
Президент Путин подписал законы о гарантировании прав участников добровольных пенсионных программ. Соответствующая система гарантирования будет запущена с 1 января 2023 года, следует из документов, опубликованных на портале правовой информации.
Система для участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) будет создана на базе Агентства по страхованию вкладов по аналогии с системами страхования вкладов.
Так, гарантийными случаями будет являться аннулирование лицензии или банкротство НПФ. В этом случае участник системы или его правопреемник получит возмещение за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов.
В целом законы имеют цель защитить права граждан, которым должна выплачиваться или выплачивается негосударственная пенсия.
Фото pxfuel.com