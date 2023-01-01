В первый день 2023 года на уборку вышли 39 коммунальных машин.

С улиц Владимира за новогоднюю ночь вывезли более 500 кубометров снега. Об этом рассказали в мэрии Владимира.С 31 декабря на 1 января город расчищали 30 единиц спецтехники. В первый день 2023 года на уборку вышли 39 коммунальных машин.Особое внимание уделяется остановкам, лестничным сходам, пешеходным переходам, подходам к социальным объектам, общественным пространствам. С лопатами в руках работает 41 дворник ЦУГДа и 30 сотрудников МКУ «Благоустройство». На обработку дорог и тротуаров израсходовано 84 кубометра пескосоляной смеси.