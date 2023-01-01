Как сохранить мягкость губ в холодную зимнюю погоду?

Как сохранить мягкость губ в холодную зимнюю погоду?Ощущение сухостигуб и трещины в уголках — частые спутники зимы. В сезон отопления и резкой сменытемпературы организм быстрее теряет влагу, поэтому возникают неприятныесимптомы. Кроме этого, у многих есть вредная привычка — облизывать губы, из-зачего на поверхности появляются микротрещинки и воспаления.Несколькоуниверсальных советов, как ухаживать за губами в зимний период:Используйте гигиеническую помаду или бальзам для губ. Следует выбирать косметику с натуральным составоми витаминами для питания кожи. В запущенных случаях можно прибегнуть ккомпрессу: смоченный в травяном настое или масле ватный тампон помещают на губына 10-15 минут.При появлении трещин откажитесь от острой, кислой или соленой пищи. Этиприправы могут вызвать раздражение на воспаленных участках, а чувство "горения"губ заставит вас облизывать их чаще.Воспользуйтесь ночными масками для губ. Подойдут как народные рецепты, таки готовые косметические продукты. Так, кожа наполнится влагой и полезнымимикроэлементами.Старайтесь не трогать кожу лица и губ руками, чтобы случайно не повредитьнежную ткань. Избавившись от такой привычки, вы заметите, как воспаления будутуходить быстрее.