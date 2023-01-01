Как сохранить мягкость губ в холодную зимнюю погоду?
Как сохранить мягкость губ в холодную зимнюю погоду?
Ощущение сухости
губ и трещины в уголках — частые спутники зимы. В сезон отопления и резкой смены
температуры организм быстрее теряет влагу, поэтому возникают неприятные
симптомы. Кроме этого, у многих есть вредная привычка — облизывать губы, из-за
чего на поверхности появляются микротрещинки и воспаления.
Несколько
универсальных советов, как ухаживать за губами в зимний период:
Используйте гигиеническую помаду или бальзам для губ. Следует выбирать косметику с натуральным составом
и витаминами для питания кожи. В запущенных случаях можно прибегнуть к
компрессу: смоченный в травяном настое или масле ватный тампон помещают на губы
на 10-15 минут.
При появлении трещин откажитесь от острой, кислой или соленой пищи. Эти
приправы могут вызвать раздражение на воспаленных участках, а чувство "горения"
губ заставит вас облизывать их чаще.
Воспользуйтесь ночными масками для губ. Подойдут как народные рецепты, так
и готовые косметические продукты. Так, кожа наполнится влагой и полезными
микроэлементами.
Старайтесь не трогать кожу лица и губ руками, чтобы случайно не повредить
нежную ткань. Избавившись от такой привычки, вы заметите, как воспаления будут
уходить быстрее.