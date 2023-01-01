В 2023 году начнут действовать лимиты на выдачу потребительских кредитов С I квартала следующего...

В 2023 году начнут действовать лимиты на выдачу потребительских кредитовС I квартала следующего года начнут действовать лимиты на выдачу потребкредитов и займов по количеству заемщиков с высоким ПДН и длительным срокам. Это следствие инициативы ЦБ по ограничению возможностей пользоваться льготной ипотекой закредитованными заемщиками. Цель ограничений — сделать программу более адресной, снизить риски перегрева на рынке недвижимости, дать банкам и МФО возможность улучшать структуру своих портфелей.в I квартале 2023-го ЦБ намерен ужесточить требования по резервам по рискованной ипотеке с околонулевыми ставками. Также регулятор полагает, что нужно запретить совмещать ипотеку с господдержкой с программами застройщиков по низким ставкам.Банк России считает, что проблема закредитованности заемщиков сегодня актуальна, банки продолжают выдавать кредиты людям с высокой долговой нагрузкой.Ограничения на выдачу высокорискованных необеспеченных кредитов ЦБ пока установил на I квартал. Исходя из результатов меры в феврале будут установлены дальнейшие параметры.Фото pxfuel.com