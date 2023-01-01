В «археологический» календарь на 2023 год попали фотографии уникальных предметов, найденых при...

В «археологический» календарь на 2023 год попали фотографии уникальных предметов, найденых при раскопках во Владимирской области.В подарочный «археологический» календарь на 2023 год попали фотографии трех уникальных предметов, которые были найдены в ходе полевых раскопок во Владимирской области в 2022 году.Институт археологии РАН второй год подряд украшает свой подарочный новогодний календарь фотографиями владимирских артефактов. Новое издание иллюстрировано изображениями самых ярких и интересных находок, собранных археологами в ходе полевых экспедиций в 2022 году.Среди древностей, отобранных для календаря на 2023 год: прикладная золотая печать XV века из Нижнего Новгорода, Овручские шиферные пряслица X-XIII века из раскопок на Калининградском полуострове, золотые нашивки из курганов IV века до нашей эры под Симферополем, византийская бронзовая гирька из Фанагории, каменные верхнепалеолитические скребки из Казахстана, колхидская амфора конца I века нашей эры из городища Кара-Тобе, берестяная грамота №1148 из Великого Новгорода и другие.Находка, сделанная на владимирской земле, украшает обложку календаря. Это — коньковая подвеска X-XI веков из курганного могильника в районе села Гнездилово под Суздалем. В древнем некрополе Ополья ученые нашли более 150 предметов, возраст которых превышает 1000 лет. Среди них боевые топоры, византийские, восточные и западноевропейские монеты, браслеты, перстни, ножи, керамические сосуда.В одном из погребений была раскопана массивная шумящая подвеска-конек мерянского типа - характерное украшение поволжско-финского облика. Эта находка удивила ученых своими размерами и качеством художественного исполнения. Таких подвесок не находили под Владимиром уже несколько десятков лет.Вторая суздальская находка, украсившая «археологический» календарь, — ажурная подвеска с плетеным орнаментом X-XI веков. Она, как сообщали ученые, относится к украшениям скандинавского круга.Третий артефакт из календаря ИА РАН — железный стержень XII-XIII веков с инкрустацией. Он был найден в ходе охранных раскопок в районе села Чаадаево Муромского района — там где теперь будет проходить трасса М-12. Древнерусское селище Чаадаево-5 преподнесло археологам много находок, которые свидетельствуют о проживании в средние века в этих местах профессиональных воинов и социальной элиты.Фото www.archaeolog.ru