Владимирский горсовет утвердил новый Генеральный план областного центра. Депутаты горсовета...

Владимирский горсовет утвердил новый Генеральный план областного центра.Депутаты горсовета единогласно утвердили новый Генеральный план Владимира. В третьем квартале 2023 года он вступит в силу после утверждения новых правил землепользования и застройки.«Документ разрабатывал московский институт „Гипрогор“. Большое количество замечаний и предложений были учтены. Недочёты исправлены, все согласования получены», — сообщили в пресс-службе мэрии.Представлявший Генеральный план замглавы администрации Сергей Сысуев подчеркнул, что"В городе вырастет количество зеленых насаждений. Сейчас при нормативе в 16 квадратных метров на одного жителя обеспеченность составляет чуть более 11. Увеличить показатель до 16 планируется к 2031 году", - рассказал замглавы администрации Сергей Сысуев, представлявший Генеральный план.Предыдущая версия документа утверждена в 2009 году. В 2014 и 2019 вносились изменения. Однако город развивается, меняются законы, что требует внесения новых корректировок.Фото www.pxfuel.com