Общественный порядок обеспечивали 200 полицейских, дружинники и сотрудники ЧОПов.

Новогодняя ночь во Владимире прошла спокойно. Об этом рассказали в горадминистрации.Все объекты жизнеобеспечения, городские службы, общественный транспорт и магазины работают в штатном режиме. Ведётся расчистка улиц от снега и контролируется вывоз отходов.Новогодние площадки областного центра посетили около 5,5 тысяч владимирцев. Так, на Соборной площади для горожан была организована дискотека. В ряде других локаций проводились мероприятия, нацеленные на семейных отдых. Жители могли вернуться домой не только пешком, на личных машинах или такси, но и на бесплатных автобусах и троллейбусах.Общественный порядок обеспечивали 200 полицейских, дружинники и сотрудники ЧОПов. Праздничные мероприятия продолжаются.