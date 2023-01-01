С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178629 владимирцев.

Во Владимирской области 1 января выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё по 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском и Гусь-Хрустальном, 2 - в Петушинском, по 1 - в Собинском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском и Ковровском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178629 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49601 заболевших во Владимире, 21112 - в Ковровском районе и 19292 - в округе Муром.