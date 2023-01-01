Во Владимирской области из-за санкций выросла пищевая промышленность. В администрации Владимирской...

Во Владимирской области из-за санкций выросла пищевая промышленность.В администрации Владимирской области состоялся пресс-конференция директора департамента сельского хозяйства Константина Демидова. Он отметил, что несмотря на многочисленные испытания в этом году индекс производства сельхозпродукции за 9 месяцев 2022 года составил 106,4 процента – это рекордный показатель за последние 10 лет.В регионе добавилось 7 тысяч гектаров посевных площадей, а хозяйства показали хорошие результаты производства зерна, картофеля, овощей и кормов.Мяса произведено 37,5 тыс. тонн, увеличение составило 7 процентов. В основном в области производят мясо птицы и крупного рогатого скота, постепенно растет поголовье коз и овец.В следующем году ожидается запуск обновленного свинокомплекса мясной корпорации «Аггро» в Юрьев-Польском районе. Мощность производства на первом этапе может составить 90 тысяч голов свиней. На данный момент в области всего около 1500 свиней.«Владимирская область не только сохраняет статус «молочного» региона, но и готовится к новому историческому рекорду – 470 тыс. тонн произведённого за год молока. Основную лепту в это дело вносят хозяйства Юрьев-Польского, Суздальского и Собинского районов», - отметил Константин Демидов.Западные санкции стали драйвером роста пищевой промышленности. Производство безалкогольных напитков выросло на 88%, охлаждённого мяса - на 47%, мясных полуфабрикатов - на 43%, хлеба и хлебобулочных изделий - на 18%, производство сыров – на 220%, переработка овощей - на 32% и переработка кофе на 28%.Развитию сельского хозяйства помогает государственная поддержка. В этом году дотации позволили приобрести 324 единицы техники.Вырос и экспорт: за 11 месяцев прошлого года было отгружено сельхозпродукции на 144 млн долларов, а за аналогичный период этого года – уже на 196 млн долларов.Фото pxfuel.com