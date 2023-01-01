Праздник приходит в каждый и даже временный дом! Молодогвардейцы и актеры областного Театра кукол...

Праздник приходит в каждый и даже временный дом! Молодогвардейцы и актеры областного Театра кукол поздравили детей из ПВР-ов.Для волонтеров добрая акция стала уже ежегодной традицией. Дедушка Мороз и Снегурочка из "Молодой гвардии" вместе с актерами-добровольцами провели с детьми интерактивную программу. Главным же подарком для детей стала новогодняя сказка от владимирского Театра кукол.Борис Кузов, актер Владимирского областного театра кукол:- Самая добрая сказка "Лисичка-сестричка и Серый Волк". Когда "ловись рыбка большая и маленькая", наверняка, все зрители с детства помнят эту сказку, но у нас она ещё и проходит в канун Нового года. И бабушка с дедушкой, а потом волк с лисой все дружно встречают Новый год и кушают вкусные-вкусные пирожки.Павел Кутузов, руководитель владимирского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":- Дети все были очень счастливы, получили мешок мандаринов и кучу позитива, поздравляем всех с наступающим Новым годом.