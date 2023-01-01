Подарок для книголюбов к Новому году. Модельная библиотека открылась на базе филиала 2-ой...

Подарок для книголюбов к Новому году. Модельная библиотека открылась на базе филиала 2-ой Центральной городской библиотеки. Теперь здесь можно не читать, но и общаться и вдохновляться.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Первая в России модельная библиотека была открыта во Владимирской области в Боголюбово. Потом этот проект продолжался.И мы перед Министерством культуры взяли на себя обязательство, что мы двадцатую библиотеку откроем уже без федеральных средств.Всего на капитальный ремонт и создание модельной библиотеки было направлено более 17 миллионов рублей, рассказал замгубернатора региона Владимир Куимов. Помещение стало светлее - а это визуально увеличивает пространство. Гостей встречает интерактивная книга с возможностью выйти в интернет и найти любое издание в электронном каталоге. Увеличен читальный зал - в нем появилась современная зона коворкинга. К слову, год постройки здания библиотеки - 1962. И последний ремонт здесь был еще в прошлом веке.Татьяна Черяшкина, директор Центральной городской библиотеки:- У нас полностью вновь куплена звуковая аппаратура, ее не было. У нас видео аппаратура. То есть мы оснащены, чтобы провести на должном уровне мероприятия.