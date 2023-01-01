Во Владимирской области в 2022 году к нормативу привели 135 км автомобильных дорог. В рамках...

Во Владимирской области в 2022 году к нормативу привели 135 км автомобильных дорог.В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» во Владимирской области в уходящем году в нормативное состояние приведено 135 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также 4 моста. Дорожные работы проводились на 60 объектах.Одним из самых значимых стал ремонт участка протяжённостью 18,6 км автодороги Юрьев-Польский – Григорово – Гаврилов Посад – Тейково в Юрьев-Польском районе. По нейосуществляются межрегиональные перевозки между Владимирской и Ивановской областями,дорогу используют в качестве проезда до федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо».Ремонт четырёх участков общей протяжённостью 13,2 км автодороги Хохлово – Камешково – Ручей в Камешковском районе – значимое событие для жителей муниципального образования.Автодорога обеспечивает связь между райцентром и населёнными пунктами Второвского сельскогопоселения, транзитный транспорт следует по ней во Владимир, Москву, Ярославль, Иваново, Кострому.В числе приоритетных задач нацпроекта – развитие туристических маршрутов воВладимирской области. В 2022 году большинство отремонтированных автодорог связываютисторические города Муром, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный, Суздаль и посёлок Мстёра.Один из таких объектов – ремонт пяти участков автодороги Муром – М-7 «Волга» в Гороховецкомрайоне (11,1 км) и трёх – в Муромском районе (4,2 км). Проехать по этой автодороге можно нетолько до федеральной трассы М-7 «Волга», но и до Гороховца в рамках нового туристическогомаршрута «Былинный путь» (Муром – Гороховец).Кроме того, в 2022 году удалось увеличить план ремонта дорог в регионе на 10 объектовблагодаря экономии по итогам проведения конкурсных процедур. Так, в него были включеныремонт двух участков протяжённостью 4,6 км на автодороге Камешково – Ляховицы – Суздаль вКамешковском районе и участка протяжённостью 0,8 км автодороги Колокша – Кольчугино –Александров – Верхние Дворики.В муниципальных образованиях всего отремонтировано 19,5 км автодорог общей площадьюасфальтобетонного покрытия свыше 220 тыс. м2.В областном центре подрядные организации выполнили ремонт более 12 км участковавтодорог Коммунар – Заклязьменский – Уварово – Бухолово, в Институтском городке, по улицеРокадной, Ерофеевскому спуску, Московскому и Юрьев-Польскому шоссе. В нормативноесостояние приведены автодороги на улицах Большой Московской, Большой Нижегородской,Гагарина, Добросельской, Егорова, Казарменной, Погодина и Тракторной.Кроме того, во Владимире установили 30 дублирующих дорожных знаков на пешеходныхпереходах на проспекте Строителей, улицах Верхняя Дуброва, Вокзальной, Добросельской, Мира,Нижняя Дуброва, Чайковского. После многочисленных обращений граждан появился светофорныйобъект на пересечении Судогодского шоссе и автодороги Владимир – Улыбышево – Коняево.В Камешково выполнен ремонт 1 км улицы Свердлова, также на автодороге установилиновый светофорный объект и отремонтировали тротуары.В Судогде подрядные организации отремонтировали участки улиц Коммунистической (0,2км) и Будённого (1,1 км).В Суздале в нормативное состояние приведена улица Ленина на участке протяжённостью 1,2км от дома № 65 до перекрёстка улиц Гоголя, Профсоюзная, Ленина.В Юрьеве-Польском работы выполнены на улицах Артиллерийской, Заводской, Покровской,Свободы, общая протяжённость отремонтированных участков – 1,9 км.В Радужном проведён ремонт межквартальной полосы от перекрёстка у жилого дома № 22 3-го квартала до перекрёстка у жилого дома № 1 3-го квартала.В Лакинске выполнен ремонт на улице Текстильщиков от дома № 1а до пересечения с улицей Горького.В Ставрово отремонтирован участок протяжённостью 0,4 км на улице Советской.В Собинке в нормативное состояние приведена улица Чайковского – от пересечения с улицей Димитрова до дома № 8 на улице Чайковского.В планах дорожников на 2023 год – отремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» более 120 км автодорог области.Фото пресс-служба АВО