Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная, пройдет небольшой...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная, пройдет небольшой снег.Температура воздуха повысится до +3°C, ветер южный, юго-западный, 5м/с.Ночью столбик термометра опустится до 0°C, ветер юго-западный, 4м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 736 до 749 мм.рт.ст.2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом.А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.Фото www.pxfuel.com