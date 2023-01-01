Во Владимирской области завхоза школы признали виновным в халатности, повлекшей смерть...

Во Владимирской области завхоза школы признали виновным в халатности, повлекшей смерть человека.Во Владимирской области вынесен приговор заместителю директора школы — завхоза, отвечающего за своевременную очистку кровель от наледи, признали виновным в халатности. В феврале упавшая с крыши учебного заведения ледяная глыба стала причиной смерти пенсионерки.В Муроме заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Уголовное дело расследовалось в подразделении СУ СКР по Владимирской области.Речь идет о здании средней школы №16 в городе Муроме, инцидент с падением на шедшую по тротуару 76-летнюю пенсионерку глыбы льда со школьной крыши. Тогда в прокуратуре Владимирской области констатировали, что почти весь февраль очистка крыши школы не проводилась. Следствие также подтвердило, что именно завхоз учебного заведения должен был организовать работу по очистке крыши здания, но этого не было. На момент происшествия проход по улице Льва Толстого вдоль здания учебного заведения ограничен не был.Женщину, на которую с крыши школы упала огромная сосулька, госпитализировали в медицинское учреждение, но от полученных травм через два дня она скончалась. Вину в совершенном преступлении заместитель директора школы не признал.Муромский городской суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно и испытательным сроком в 1,5 года, также удовлетворены иски потерпевшей стороны на сумму более 550 тысяч рублей. При назначении наказания были учтены наличие у виновного малолетних детей и родителей-пенсионеров, уточнили в суде.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.Фото www.pxfuel.com