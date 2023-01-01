Жители Киржача отметили Новый Год вместе с новосельем. В рамках программы переселения граждан из...

Жители Киржача отметили Новый Год вместе с новосельем. В рамках программы переселения граждан из аварийного жилья ключи от новых квартир получили сорок три человека. Ценный подарок им лично вручил глава региона Александр Авдеев.Дом на улице Островского ввели в эксплуатацию в октябре. Он располагается в благоустроенном микрорайоне "Шелковый комбинат". 12 квартир в новостройке администрация приобрела для переселенцев из аварийного жилья. Программа по сокращению непригодного жилфонда в регионе действует с 2019 года. За это время удалось решить квартирный вопрос почти четырех тысяч человек. Планируется, что в новом году жилищные условия улучшат еще полторы тысячи жителей области.Любовь Кулина, жительница г. Киржач:- Это даже не обсуждается. У меня сейчас эмоции выйдут, хочется плакать. Не верится. Очень рады. И спасибо огромное! Спасибо всем.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Я поздравляю тех, кто уже стал новоселами. Поздравляю тех, кто сейчас получает ключи и покидает ветхие аварийные квартиры и заезжает сюда. У нас еще большая программа по области на 2023 год, мы в принципе идем с опережением, но еще большое количество ветхого фонда, который предстоит расселить.