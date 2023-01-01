Жителям Владимира обещают построить новый спортивный объект для активного отдыха. У нового...

Жителям Владимира обещают построить новый спортивный объект для активного отдыха.У нового горнолыжного склона на Студеной горе скоро может проявиться серьезный конкурент. Департамент физической культуры и спорта сообщает, что уже в ближайшие дни встать на лыжи и сноуборд можно будет недалеко от Веризино. Территориально это уже Суздальский район, но из любой точки областного центра рукой подать.О строительстве нового объекта начали говорить еще в марте этого года. Первоначально для активного отдыха планировали приспособить склон на Огуречной горе. Но обследование территории показало, что место это неподходящее. Все дело в особенностях грунта. В октябре стали прорабатывать вариант с новой площадкой. Место за федеральной трассой М-7 «Волга» оказалось наиболее подходящим. Теперь, если получится, запустят проект уже на новогодние праздники.В перспективе площадка за микрорайоном Веризино может стать настоящим спортивным курортом. Кроме горнолыжных и лыжной трасс здесь должны появиться гостиничный комплекс, крытый ледовый дворец и игровые поля. Рабочее название амбициозной спортивно-рекреационной зоны — «Мономах».Развивать территорию будут и около стадиона «Торпедо». Сейчас уже доступны для массового катания горнолыжный склон, спуск для тюбинга и каток. В перспективе в самом центре Владимира планируют построить бассейн под открытым небом, в котором купаться и загорать смогут все жители и гости города. Летом он должен стать новой точкой притяжения.Еще один амбициозный сценарий приготовили для любителей играть в мини-футбол. Накануне Нового года власти области сообщили о планах строительства крытого манежа в одном из районов Владимира. Подробностей пока немного. Известно, что состоялась только первая рабочая встреча. На ней обсуждался вопрос выделения земельного участка под объект и подведение коммуникаций к нему.Реализовать проект обещают на средства инвестора, а также в рамках целевой программы Министерства спорта страны. Содействие окажет и Агентство экономического развития Владимирской области. Если все пойдет по плану, то тренироваться под крышей можно будет уже в 2023 — 2024 году.Фото pxfuel.com