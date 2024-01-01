2024 год обещает быть плодотворным для дорожников Владимирской области. Следующий год для...

2024 год обещает быть плодотворным для дорожников Владимирской области.Следующий год для дорожников обещает быть плодотворным, отмечают в пресс-службе Правительства Владимирской области.Основными направлениями бюджетной политики Владимирской области на плановый период 2025 и 2026 годов в части дорожной деятельности предусматривается:ввод в эксплуатацию автодорог Вяткино – Павловская в Судогодском районе и Загорье – Мосино в Суздальском районе;начало строительства трассы во Владимире от площади Фрунзе до автодороги Ладога – Лунёво;реконструкция автомобильной дороги Брыковы Горы – Арсаки – Никульское в Александровском районе.Кроме того, как отмечается, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 6 мостов в Киржачском, Меленковском, Петушинском, Суздальском и Юрьев-Польском районах.Должен быть завершён и ремонт мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе.Также будет планомерно обустраиваться объектами дорожной инфраструктуры новая владимирская магистраль – Рпенский проезд.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области