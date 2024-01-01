2024-ый год встретили в новогодней столице России- древнем Суздале. Центром торжеств стала Торговая...

2024-ый год встретили в новогодней столице России- древнем Суздале. Центром торжеств стала Торговая площадь знаменитого города- музея, особой точки на карте всей страны. Напомним, новогодней столицей России Суздаль стал в преддверии юбилейной даты своей истории- официального тысячелетия. Торжества Указом Президента пройдут на государственном уровне. Новогоднюю ночь в Суздале встречают тысячи гостей со всей страны. Программа в новогодней столице России расписана на много дней вперёд.Как встретили бой кремлёвских курантов в городе-юбиляре? Чем запомнится новогодняя ночь в Суздале? В новогодней столице России работала съемочная группа ГТРК "Владимир" и все подробности мы расскажем в выпусках региональных "Вестей" на телеканале "Россия".фото Фёдора Лалакина.