Сильные морозы придут во Владимирскую область в ближайшие дни.

Гидрометцентра России сообщает о резком похолодании во Владимирской области.По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы.Во Владимире 3 января температура воздуха днем опустится до 23 градусов мороза, ночью – до минус 27-28. На дорогах не исключено образование гололедицы. К концу недели во Владимирской области потеплеет и начнутся снегопады.В связи с ухудшением погодных условий во Владимирской области объявлен оранжевый уровень опасности.