Певица Лолита Милявская обратилась к читателям Дни.ру. Звезда поздравила всех с 2024-м годом.

Певица Лолита Милявская обратилась к читателям "Дни.ру". Звезда поздравила всех с 2024-м годом.Певица Лолита Милявская поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом! Как оказалось, для звезды уже не важно после 60 лет какой год будет, главное, чтобы он наступил."Для тех, кто хочет нового от жизни я скажу. Люди, это же старая мудрость, радуйтесь каждому дню, и чтобы у вас был 24-й, а после него 25-й, и не цепляйтесь к этим крокодилам, драконам, чей год. Короче, меньше драконьте себя и окружающих!", – поделилась Лолита.Напомним, что Лолита Милявская получила широкую известность после того, как альбом "Ту-ту-ту на-на-на" побил все рекорды продаж. А в 1999 году молодая звезда удостаивается премии "Овация", как самая разноплановая артистка, телеведущая и режиссер. Ее яркий и провокационный образ также сыграл важную роль в ее популярности. Лолита всегда выделяется среди других артистов своим неповторимым стилем одежды, макияжем и прической. Она стала модной иконой и вдохновением для многих молодых артистов.