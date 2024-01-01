Парк Загородный приглашает жителей Владимира на «Самовар-пати» и «Забег матрешек». 5 января в...

Парк Загородный приглашает жителей Владимира на «Самовар-пати» и «Забег матрешек».5 января в парке Загородный (в 12:00) пройдёт ежегодный фреш-проект на морозных просторах парка.«Праздник посвящен одному из самых древних, традиционных и неотъемлемых предметов быта русского народа — самовару…» - поясняют организаторы мероприятия. Целью программы является возрождение традиций русского гостеприимства и чаепития, отмечают они.На главной площадке развернется игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами.Обещают организаторы программы и флеш-моб с гигантским самоваром «Чайничек».5 января главным обрядом станет, конечно, чаепитие в самых лучших его традициях, а дополнением к нему ожидаются вкусные угощения — разнообразная ароматная выпечка.Все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах и акциях.А также в программе: конкурс частушек о самоваре, «Бои чайными пакетиками», «Забеги матрёшек» и многое другое.На сцене праздника выступят лучшие творческие коллективы города и популярные музыканты.Главное фото: freepik.com