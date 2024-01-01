Новогодняя ночь во Владимирской области прошла довольно спокойно, без крупных пожаров и ЧП. Произошли 6 техногенных пожаров, но они не были большими, никто не пострадал, сообщили в

Новогодняя ночь во Владимирской области прошла довольно спокойно, без крупных пожаров и ЧП. Произошли 6 техногенных пожаров, но они не были большими, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Спасатели дежурили на 200 объектах, где проводились праздничные мероприятия. В новогодние выходные управление МЧС переведено на усиленный режим работы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!