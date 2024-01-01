Первый новогодний звездопад жители Владимирской области смогут наблюдать в ночь с 3 на 4...

Первый новогодний звездопад жители Владимирской области смогут наблюдать в ночь с 3 на 4 января.При условии, что погодные условия позволят. Ежегодно в ночь с 3 на 4 января на звездном небе вспыхивают десятки метеоров — «падающих звезд».Квадрантиды - один из четырех крупнейших ежегодных потоков, наблюдаемых в северном полушарии Земли.Как известно, все крупные метеорные потоки связаны с кометами. Но долгое время астрономы не могли определить объект — прародителя конкретно этого. Ученые даже высказали предположение, что «родитель» потока более не существует, он разрушен.Лишь в марте 2003 года был открыт астероид (196256) 2003 EH1. В силу ряда причин ученые считают, что он является остатком кометы. В этом смысле ситуация с прародителем потока Квадрантид напоминает метеорный поток Геминид. Его родительским телом, в свою очередь, является бывшая комета Фаэтон.Квадрантиды названы в честь некогда существовавшего созвездия Стенного Квадранта. Сейчас этот участок неба поделен между созвездиями Волопаса и Дракона. Находится он левее и выше ручки Большого Ковша (над ее изломом).Именно здесь находится радиант Квадрантид, точка, откуда, как нам кажется, вылетают метеоры.Поэтому в первую очередь необходимо найти на небе созвездие Волопаса.Как наблюдать за метеорным потоком Квадрантиды?1. Необходимо открытое пространство для наблюдений. И, конечно, чистое небо. Не забудьте очень тепло одеться! И прихватите термос с горячим чаем. В идеале, чтобы рядом был автомобиль, в котором можно погреться.2. Наблюдайте за небом не меньше часа. Найдите темное место, защищенное от уличных фонарей. Во время наблюдений не пользуйтесь телефонами и другими гаджетами. Первые полчаса ваши глаза будут адаптироваться к темноте, после чего вы вам откроется звездное небо по-настоящему. И вот тогда вы сможете увидеть множество даже «слабых» метеоров!3. Главное в наблюдении — терпение. Сначала вы можете не увидеть ни одного метеора за 15 минут, а затем наблюдать сразу несколько «падающих звезд» за 60 секунд.Фото: freepik.com, v-kosmose.com