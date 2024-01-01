Правительство Владимирской области продолжает поддерживать инициативы жителей региона по...

Правительство Владимирской области продолжает поддерживать инициативы жителей региона по благоустройству населённых пунктов.Жители 12 муниципальных образований Владимирской области собрали более 887 тысяч рублей на благоустройство и инфраструктурное развитие своих населённых пунктов.Столько же в виде дотаций из областного бюджета направлено в местные бюджеты, информирует пресс-служба Правительства Владимирской области. Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Авдеев.Напомним, по программе самообложения граждан господдержка в 2023 году составляла 50 процентов. В 2024 она вырастет до 70 процентов.В декабре средства областного бюджета выделены:городу Гусь-Хрустальный – почти 298 тыс. рублей на проведение работ по монтажу котельного оборудования и дымохода котельной;городу Карабаново – 30,5 тыс. рублей на приобретение, демонтаж и установку светильников и ламп городского уличного освещения;посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – 26,5 тыс. рублей на изготовление и экспертизу проектно-сметной документации на капремонт крыши многоквартирного дома;посёлку Золотково Гусь-Хрустального района – 150 тыс. рублей на благоустройство кладбища в деревне Нармочь;Купреевскому сельскому поселению Гусь-Хрустального района – 40 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в селе Колпь;Брызгаловскому сельскому поселению Камешковского района – 9,5 тыс. рублей на спил аварийных деревьев в посёлке им. Карла Маркса;Клязьминскому сельскому поселению Ковровского района – почти 50 тыс. рублей на приобретение спортивного комплекса для деревни Хорятино;Раздольевскому сельскому поселению Кольчугинского района – 232,5 тыс. рублей на замену фонарей уличного освещения в селе Коробовщина, благоустройство водоёма в селе Снегирево;Бутылицкому сельскому поселению Меленковского района – 2 тыс. рублей на устройство уличного освещения в деревне Злобино;Дмитриевогорскому сельскому поселению Меленковского района – 1 тыс. рублей на благоустройство парка в селе Дмитриевы Горы;Асерховскому сельскому поселению Собинского района – 41,2 тыс. рублей на мощение дорожек для пешеходов и проезжей части в деревнях Мещёра и Артюшино, спил аварийных деревьев в деревне Корчагино;Копнинскому сельскому поселению Собинского района – 6,1 тыс. рублей на уличное освещение в селе Заречное, деревнях Хреново и Копнино.Фото-иллюстрация: freepik.com