Развитие автотуристических маршрутов во Владимирской области синхронизируют с планами...
Развитие автотуристических маршрутов во Владимирской области синхронизируют с планами дорожников.
В пресс-службе Правительства Владимирской области рассказали, что Минэкономразвития предлагает синхронизировать развитие основных туристических автомобильных маршрутов с планами дорожников.
Важно:
Программа рассчитана на период до 2035 года.
Владимирская область наряду с Ярославской и Костромской – главные претенденты на попадание в топ-10 самых посещаемых регионов нашей страны.
Знаменитое «Золотое кольцо» - один из самых первых автотуристических маршрутов, которому в 2025 году исполнится 60 лет, его протяжённость по территории нашего региона составляет порядка 150 км.
Кроме этого, привлекательны для автотуристов и другие направления в нашей области:
– национальный парк «Мещёра» в Гусь-Хрустальном районе;
– усадьба Храповицкого в Судогодском районе;
– средневековый Юрьев-Польский, основанный в 1152 году;
– резиденция Юрия Долгорукого в селе Кидекша Суздальского района;
– купеческие особняки Гороховца;
– Мстёрский художественный музей Вязниковского района;
– Вязники с его венцом;
– Муром, где жил былинный богатырь Илья Муромец;
– резиденция Ивана Грозного в Александрове – столица Руси в XVI веке.
«Это всё накладывает определённые обязательства на дорожников с целью поддержания престижа региона на высоком уровне, чтобы автотуристы с удовольствием приезжали во Владимирскую область, а также оставляли положительные отзывы, следуя транзитом. Наши дорожники готовы справиться с этой задачей, так как уже обозначены планы 2024 года по ремонту автодорог, как раз по которым проходят главные транзитные пути...» - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Отмечаются следующие туристические маршруты:
– Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский;
– Владимир – Муром – Арзамас;
– Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики;
– Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино.
Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 165 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, из них более 50 км – на основных маршрутах автотуризма.
Фото: freepik.com