Развитие автотуристических маршрутов во Владимирской области синхронизируют с планами...

Развитие автотуристических маршрутов во Владимирской области синхронизируют с планами дорожников.В пресс-службе Правительства Владимирской области рассказали, что Минэкономразвития предлагает синхронизировать развитие основных туристических автомобильных маршрутов с планами дорожников.Важно:Программа рассчитана на период до 2035 года.Владимирская область наряду с Ярославской и Костромской – главные претенденты на попадание в топ-10 самых посещаемых регионов нашей страны.Знаменитое «Золотое кольцо» - один из самых первых автотуристических маршрутов, которому в 2025 году исполнится 60 лет, его протяжённость по территории нашего региона составляет порядка 150 км.Кроме этого, привлекательны для автотуристов и другие направления в нашей области:– национальный парк «Мещёра» в Гусь-Хрустальном районе;– усадьба Храповицкого в Судогодском районе;– средневековый Юрьев-Польский, основанный в 1152 году;– резиденция Юрия Долгорукого в селе Кидекша Суздальского района;– купеческие особняки Гороховца;– Мстёрский художественный музей Вязниковского района;– Вязники с его венцом;– Муром, где жил былинный богатырь Илья Муромец;– резиденция Ивана Грозного в Александрове – столица Руси в XVI веке.«Это всё накладывает определённые обязательства на дорожников с целью поддержания престижа региона на высоком уровне, чтобы автотуристы с удовольствием приезжали во Владимирскую область, а также оставляли положительные отзывы, следуя транзитом. Наши дорожники готовы справиться с этой задачей, так как уже обозначены планы 2024 года по ремонту автодорог, как раз по которым проходят главные транзитные пути...» - поясняют в пресс-службе Правительства Владимирской области.Отмечаются следующие туристические маршруты:– Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский;– Владимир – Муром – Арзамас;– Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики;– Гороховец – ст. Гороховец – Тумботино.Так, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 165 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, из них более 50 км – на основных маршрутах автотуризма.Фото: freepik.com