Мэр поблагодарил горожан за мужество, трудолюбие и поддержку.

Мэр поблагодарил горожан за мужество, трудолюбие и поддержку.Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Новым годом. Он отметил, что в уходящем году было много переживаний за судьбу столицы и всей страны, за бойцов на передовой."Многое нужно было сделать, чтобы укрепить экономику и обеспечить безопасность и города, и страны. Считаю, что под руководством Президента Владимира Владимировича Путина нам это удалось", – подчеркнул мэр.Собянин поблагодарил москвичей за мужество, трудолюбие и поддержку. Он выразил уверенность, что 2024 год принесет новые победы и достижения.Мэр пожелал горожан здоровья и долголетия, достатка и благополучия.