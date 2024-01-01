Суздаль - новогодняя столица России - открыл новую главу своей истории. Суздаль - новогодняя...

Суздаль - новогодняя столица России - открыл новую главу своей истории.Суздаль - новогодняя столица России - открыл новую главу своей истории - город-музей вступает в своё второе тысячелетие.О новогодней ночи в жемчужине Золотого Кольца - Фёдор Лалакин.2024-ый в древнем Суздале – новогодней столице России встретили без шумных торжеств. Заявленный ранее салют отменили. Формат "негромкий"- в знак солидарности с Белгородом, который подвергся атаке украинских боевиков в канун Нового Года. Все, кто в эти дни в Суздале – разделяют боль белгородцев. Вместе со всей страной:- Так не должно быть, вообще так не должно быть, тем более под Новый год, да и вообще – никогда, не только под Новый год такого не должно быть... Мы переживаем, мы сочувствуем, но мы всегда с ними, мы всегда их поддержим...Этот год для Суздаля – знаковый вдвойне. Уникальный город на карте всей России не просто стал новогодней столицей. Он официально открыл новую главу своей истории. Город – юбиляр официально вступил в своё второе тысячелетие.Алиса Бирюкова глава администрации города Суздаля:- Особый год для Суздаля, год тысячелетия нашего древнего города. И в этом году Суздаль планирует принять особенно большое число гостей. И, вот, сейчас, в новогоднюю ночь, на площади у нас сейчас собираются гости и друзья...В ночь на 1 января комфортные "около нуля" сменились настоящим русским морозом. Но холод не испугал ни жителей, ни гостей. Главная площадка новогодней столицы России – Торговая площадь Суздаля. С её знаменитыми архитектурными памятниками – Гостиным двором и церковью Воскресения на Торгу.Федор Лалакин, корреспондент:- Чем меньше времени остается до Нового года – тем больше людей собираются на центральной площади. Главным объектом притяжения, конечно, является новогодняя елка. Для жителей и гостей Суздаля приготовлена насыщенная программа!В Суздаль – новогоднюю столицу России люди приехали с разных уголков нашей необъятной страны. Чтобы почувствовать удивительную атмосферу города-заповедника, который будто замер во времени. Города, который веками бережно хранит своё наследие.На Торговой площади в новогоднюю ночь – туристы из Москвы, Рязани, Нижнего Новгорода, Калининграда. Все вместе они ждали новогоднее обращение Президента. А затем – бой курантов!Бенгальские огни, теплые пожелания и поздравления. Так прошли первые минуты 2024-ого. Появился на Торговой площади и главный зимний волшебник.Дед Мороз принес не только подарки, но и новогодний флешмоб, караоке – состязание и даже конфетти-шоу.- От всей души поздравляем всех с новым годом, желаем крепкого крепкого здоровья, счастья и любви с новым годом! Пусть исполнятся все ваши самые заветные желания в этом году. Год Дракона обязательно постарается!Новогодняя столица России, распахнув объятья, ждёт новых гостей. Программа расписана на все каникулы.Уже в Рождество в историческом центре Суздаля состоится колокольный перезвон с городами "Золотого кольца России".Федор Лалакин, Илья Хлудов. “Вести-Владимир"