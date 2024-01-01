В городе Камешково местной жительнице помогли вернуть деньги за льготные лекарства. В пресс-службе...

В городе Камешково местной жительнице помогли вернуть деньги за льготные лекарства.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что обратившаяся является инвалидом 2 группы по общему заболеванию.Женщина достигла пенсионного возраста и является нетрудоспособным лицом, а также у нее сопутствующие заболевания, в том числе болезнь Паркинсона.Лечащим врачом пациентке был назначен приём (на постоянной основе) ряда лекарств, которые она вправе получать бесплатно.Однако, органами системы здравоохранения региона женщина препаратами не была обеспечена. Ей пришлось их покупать самостоятельно.«По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» обеспечить пациентку необходимыми лекарственными препаратами и взыскании с регионального Министерства здравоохранения в её пользу денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение лекарств...» - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что в настоящее время решение суда исполнено: заявительница получила все необходимые лекарства, а денежные средства за приобретённые препараты ей были выплачены.Фото: unsplash.com, Volodymyr Hryshchenko