Праздничный салют в Суздале был запланирован на 00:45 1 января. Но в итоге запуск фейерверка отменили в связи с трагедией, случившейся в накануне в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе

Праздничный салют в Суздале был запланирован на 00:45 1 января. Но в итоге запуск фейерверка отменили в связи с трагедией, случившейся в накануне в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации. Однако от гуляний не отказались. Новогодние мероприятия проходили на катке, малой и большой сценах. Шоу на льду, световое шоу, баттлы и флешмобы ждали