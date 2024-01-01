В Судогде у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль «Mitsubishi Lancer» в доход...

В Судогде у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль «Mitsubishi Lancer» в доход государства.Постановлением мирового судьи мужчина ранее был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Ему было назначен штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортом на 1 год 6 месяцев.Должных выводов для себя не сделав, осужденный вновь сел за руль в нетрезвом виде. И снова был остановлен сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району.Медицинским освидетельствованием, проведённым «Областным наркологическим диспансером», был подтверждён факт нахождения водителя в состоянии алкогольного опьянения.Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения, суд назначил виновному обязательные работы на срок - 300 часов (с лишением права управлять автомобилем - 2 года).И как итог: принадлежащий осужденному автомобиль «Mitsubishi Lancer» был конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com