Владимирцы смогут стать свидетелями максимального сближения Земли с Солнцем 3 января. Как отмечают...

Владимирцы смогут стать свидетелями максимального сближения Земли с Солнцем 3 января.Как отмечают ученые и астрономы, солнечный диск будет выглядеть на 3% крупнее.Дело в том, что видимый диаметр Солнца 3 января достигнет максимальных значений за год.Это вызвано тем, что Земля окажется в ближайшей к звезде точке своей орбиты.Диск Солнца будет выглядеть на 3% крупнее, чем в начале июля, уточняют в пресс-службе Московского планетария.3 января, в 03:38 (мск) Земля окажется в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты.Расстояние между небесными телами в этот день достигнет 147 098 988 км (0,983296 а.е.).Фото: unsplash.com, photo Jeremy Bishop