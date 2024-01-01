Владимирцы смогут стать свидетелями максимального сближения Земли с Солнцем 3 января.
Как отмечают...
Владимирцы смогут стать свидетелями максимального сближения Земли с Солнцем 3 января.
Как отмечают ученые и астрономы, солнечный диск будет выглядеть на 3% крупнее.
Дело в том, что видимый диаметр Солнца 3 января достигнет максимальных значений за год.
Это вызвано тем, что Земля окажется в ближайшей к звезде точке своей орбиты.
Диск Солнца будет выглядеть на 3% крупнее, чем в начале июля, уточняют в пресс-службе Московского планетария.
3 января, в 03:38 (мск) Земля окажется в перигелии — самой ближайшей к Солнцу точке своей орбиты.
Расстояние между небесными телами в этот день достигнет 147 098 988 км (0,983296 а.е.).
Фото: unsplash.com, photo Jeremy Bishop