Владимирцы стали меньше брать займы до зарплаты. Об этом информирует пресс-служба Отделения...

Владимирцы стали меньше брать займы до зарплаты.Об этом информирует пресс-служба Отделения Владимир Банка России. За 9 месяцев 2023 года жители Владимирской области оформили около 19 000 микрозаймов, что почти на 11% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.Сумма выданных займов до зарплаты составила 182 млн рублей, сократившись на 3%.Владимирцы, в основном, занимали на срок «до 30 дней» в среднем - до 10 тысяч рублей.«Жители региона обычно берут небольшие суммы на короткий срок, если случилось что-то непредвиденное. Например, нужна покупка, сломалась машина или заболел зуб. Максимальная ставка по таким займам — 0,8% в день», — рассказал эксперт владимирского отделения Банка России Александр Храмов.Сообщается, что жители региона стали реже жаловаться на работу микрофинансовых организаций: количество обращений за 9 месяцев 2023 года уменьшилось на четверть.Стало меньше претензий владимирцев и к МФО из-за взимания комиссий, навязывания дополнительных платных услуг при заключении договора.Это интересно:Согласно официальным данным, владимирцы обычно выплачивают заем в первоначально оговоренные сроки. Так, количество заемщиков по действующим договорам сократилось до 8 тысяч человек, а сумма задолженности уменьшилась до 102 млн рублей (основной долг и проценты).«Если человек не справляется с выплатой займа, ему придется заплатить неустойку. Но по действующему законодательству общая сумма всех платежей с учетом процентов, штрафов, пеней, платы за дополнительные услуги не может превышать сумму займа более чем в 1,3 раза. Например, если вы взяли 10 тысяч рублей, то отдадите обратно не больше 23 тысяч (долг 10 тысяч рублей и 13 тысяч рублей — проценты, штрафы и пени)», — поясняет Александр Храмов.На заметку: альтернативой микрозайму может стать банковский кредит. Но в данном случае отмечаются более высокие требования к доходам и кредитной истории заемщика.Фото: pxfuel.com