Владимирская область вошла в топ-10 самых уравновешенных регионов России Об этом информирует...

Владимирская область вошла в топ-10 самых уравновешенных регионов РоссииОб этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Опубликованы результаты рейтинга тревожностей регионов по итогам 2023 года в рамках исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС».Это интересно!Исследование выявляет и ранжирует тревожности жителей на основе анализа СМИ и социальных медиа. По результатам замеров эксперты выявили три группы регионов в зависимости от их восприимчивости к проблемам, присутствовавшим в повестке 2023 года: тревожные, уравновешенные и невозмутимые.Рейтинг показал, что в уходящем году тревожность россиян снизилась вдвое, бытовые и житейские тревоги стали вытеснять обеспокоенность по поводу СВО, а на первом месте в числе самых уравновешенных регионов оказалась Владимирская область.В топ-3 уравновешенных регионов также попали Калининградская и Тульская области.Наиболее встревоженными оказались - Москва, Белгородская область, Севастополь, Республика Крым и Краснодарский край.В топ тревожностей-2023 во Владимирской области вошли «нашествие непарного шелкопряда и других вредителей», а также «отравления кишечными инфекциями и алкоголем».Эти темы были актуальны и в других субъектах Центральной России.В отличие от прошлого года СВО не стала единственной темой, определявшей тревожную повестку в регионах.Важным отличием от 2022 года стало то, что практически ушли из актуальной тревожной повестки санкционная тематика (уход иностранных компаний) и частичная мобилизация, которые в прошлом году присутствовали во многих регионах.Фото: freepik.com