Во Владимире горе-отец оплатил задолженность по алиментам лишь после ареста гаража. Об этой...

Во Владимире горе-отец оплатил задолженность по алиментам лишь после ареста гаража.Об этой истории рассказали в УФССП России по Владимирской области.Специалисты отделения судебных приставов Ленинского района смогли взыскать задолженность по алиментам с мужчины лишь после применения «мер принудительного характера».Выяснилось, что местный житель, отец 3-летнего ребенка, перестал выплачивать алименты. Общая сумма задолженности «накопилась» - 140 тысяч рублей.В связи с этим мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов.«Судебным приставом-исполнителем применены меры принудительного взыскания: обращение взыскания на денежные средства, временное ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, временное ограничение на пользование должником специальным правом. В качестве крайней меры судебный пристав - исполнитель вынес постановление об аресте гаража...» - рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Именно последний пункт стал стимулом к действию. Мужчина сразу же оплатил все долги в полном объеме.Фото: freepik.com