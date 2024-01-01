Во Владимире открылась первая персональная выставка популярного уличного художника МИШКИНА.
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Во Владимире открылась первая персональная выставка популярного уличного художника МИШКИНА.
В Центре современно культуры «Флигель» открылась первая персональная выставка стрит-арт художника МИШКИНА.
Его работы хорошо знакомы не только жителям Владимира. Участник крупных фестивалей, он украсил своими работами улицы различных городов России.
Выставка состоит из двух частей. В первой представлена серия холстов, отсылающих к оригиналам работ, созданных на улицах.
Во второй части зритель получит возможность погрузиться в городскую уличную эстетику.
Созданная МИШКИНЫМ вселенная наполнена знакомыми многим образами «8-битного детства»: персонажи игр, мультфильмов вплетаются в сюжеты обыденной реальности, преображая городскую действительность.
Мир уличного художника населен вымышленными супергероями, отсылающими к поп-культуре 90-х.
Это своеобразная игра «в городе» и «с городом», любовь художника с нотками «самоиронии».
Выставка продлится до 14 января
Галерея открыта ежедневно с 11 до 21:00.
Вход свободный
Адрес: ЦСК «Флигель»: ул. Девическая. Д.8
Фото Сергея Кравцова. https://vk.com/public178663519