Во Владимире открылась первая персональная выставка популярного уличного художника МИШКИНА. В...

Во Владимире открылась первая персональная выставка популярного уличного художника МИШКИНА.В Центре современно культуры «Флигель» открылась первая персональная выставка стрит-арт художника МИШКИНА.Его работы хорошо знакомы не только жителям Владимира. Участник крупных фестивалей, он украсил своими работами улицы различных городов России.Выставка состоит из двух частей. В первой представлена серия холстов, отсылающих к оригиналам работ, созданных на улицах.Во второй части зритель получит возможность погрузиться в городскую уличную эстетику.Созданная МИШКИНЫМ вселенная наполнена знакомыми многим образами «8-битного детства»: персонажи игр, мультфильмов вплетаются в сюжеты обыденной реальности, преображая городскую действительность.Мир уличного художника населен вымышленными супергероями, отсылающими к поп-культуре 90-х.Это своеобразная игра «в городе» и «с городом», любовь художника с нотками «самоиронии».Выставка продлится до 14 январяГалерея открыта ежедневно с 11 до 21:00.Вход свободныйАдрес: ЦСК «Флигель»: ул. Девическая. Д.8Фото Сергея Кравцова. https://vk.com/public178663519