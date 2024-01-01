Во Владимирской и соседних областях объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет...

Во Владимирской и соседних областях объявлен оранжевый уровень погодной опасности.Он будет действовать в течение пяти дней, сообщает Гидрометцентр РФ.Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7-12 градусов ниже климатической нормы ожидается с 1 по 5 января в Москве, а также во Владимирской, Московской, Тверской, Ярославской, Костромской и Ивановской областях.Напомним, оранжевый – предпоследний уровень в колористической шкале метеопредупреждений, он символизирует опасную погоду, а также вероятность связанных с ней стихийных бедствий и нанесения ущерба.2-гоянваря во Владимире (и во Владимирской области) прогнозируется днём до -22°C днём, к 21:00 ожидается понижение до -24°C.Вероятность осадков — 40%. Ветер — северный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.Народный прогноз погоды на 2 января:«Если в Игнатьев день холодно, то август 2024 года будет жарким и солнечным!»Фото: freepik.com