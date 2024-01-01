Передвижные комплексы фотовидеофиксации разместили на трех участках дорог Владимирской области. Камеры будут стоять с 1-го по 7-е января, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Комплексы

Передвижные комплексы фотовидеофиксации разместили на трех участках дорог Владимирской области. Камеры будут стоять с 1-го по 7-е января, сообщили в пресс-службе Владупрадора. Комплексы находятся на следующих адресах: – Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 16 км; – Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с а/д М-7 «Волга», 6 км; – М-7 «Волга» 245